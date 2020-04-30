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30.04.2020 08:39

"Хаббл" увидел распад кометы ATLAS на десятки фрагментов

Текст: Наталия Ячменникова
Фото: Сайт НАСА. Фото: Сайт НАСА.
Фото: Сайт НАСА.

Космический телескоп "Хаббл" НАСА и ЕКА зафиксировал распад кометы C/2019 Y4 (ATLAS). Это самые детальные на сегодняшний день изображения процесса распада ядра кометы. Снимки и информация о событии опубликованы на сайте НАСА.

Фото: NASA, ESA, and D. Jewitt (UCLA)
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Комету C/2019 Y4 обнаружила в конце прошлого года роботизированная астрономическая обзорная система ATLAS (Asteroid Terrain-impact Last Alert System) на Гавайях. До середины марта ее светимость нарастала, а потом внезапно комета начала тускнеть.

Ученые предположили, что ледяное ядро кометы дробится и распадается на части. Эту версию подтвердил астроном-любитель Жозе де Кейрос, который 11 апреля сфотографировал три отдельных ее фрагмента. А спустя девять дней телескоп "Хаббл" идентифицировал уже 30 обломков, движущихся в хвосте кометной пыли.

Есть предположение, что комета распадается на куски из-за разрыва материала ядра под действием испаряющихся газов. Поскольку выход газов из недр кометы нарастает и происходит это неравномерно, увеличивается скорость вращения ядра, что приводит к его фрагментации. Как говорят ученые, это захватывающее зрелище. События такого масштаба случаются один или два раза в десятилетие.

В любом случае, это первые наблюдения, которые позволяют детально проследить динамику распада ядра кометы, который идет достаточно быстро. Ученые считают, что наблюдаемый процесс может быть одним из главных механизмов гибели комет, а дальнейшие наблюдения за C/2019 Y4 (ATLAS) помогут разобраться в нем, - передает РИА Новости.

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