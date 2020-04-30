В соответствии с Федеральным законом от 12.11.2019 № 367-ФЗ "О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году", Законом Республики Хакасия от 12.11.2008 № 65-ЗРХ "Об оплате труда работников республиканских государственных учреждений", постановлением Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" Правительство Республики Хакасия постановляет:

1. Рекомендовать руководителям учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Хакасия и Министерству труда и социальной защиты Республики Хакасия, установить с 01 марта 2020 года выплаты стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты работы работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, и иным работникам, участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией исходя из следующих размеров:

1) скорой медицинской помощи:

врачам скорой медицинской помощи, в том числе в составе специализированных выездных бригад - 40% среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Республике Хакасия за 9 месяцев 2019 года по данным Федеральной службы государственной статистики (далее - среднемесячный доход от трудовой деятельности);

среднему медицинскому персоналу (фельдшеры, фельдшеры скорой медицинской помощи, медицинские сестры, медицинские сестры (фельдшеры) по приему вызовов медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи) - 20% среднемесячного дохода от трудовой деятельности;

младшему медицинскому персоналу (санитары психиатрической бригады) - 10% среднемесячного дохода от трудовой деятельности;

прочему немедицинскому персоналу (уборщик служебных помещений, водитель скорой медицинской помощи) - 10% среднемесячного дохода от трудовой деятельности;

2) первичной медико-санитарной помощи:

врачам (врач-инфекционист, врач-терапевт, врач-терапевт участковый, врач-педиатр, врач-педиатр участковый, врач-пульмонолог, врач-рентгенолог, врач клинической лабораторной диагностики, врач общей практики (семейный врач) - 40% среднемесячного дохода от трудовой деятельности;

среднему медицинскому персоналу (медицинские сестры участковые, медицинские сестры (в том числе фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов), фельдшеры (в том числе фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов), акушерки (в том числе фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов), рентгенолаборант, медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант), лаборант) - 20% среднемесячного дохода от трудовой деятельности;

младшему медицинскому персоналу (младшая медицинская сестра по уходу за больными, санитарка) - 10% среднемесячного дохода от трудовой деятельности;

специалистам с высшим немедицинским образованием (биолог) и прочему немедицинскому персоналу (уборщик служебных помещений, водитель автомобиля) - 10% среднемесячного дохода от трудовой деятельности;

3) специализированной медицинской помощи в стационарных условиях:

руководителю отделения для пациентов с подозрением на COVID-19 Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Хакасия "Черногорская межрайонная больница" - 100% среднемесячного дохода от трудовой деятельности;

заведующим отделений и врачам (врач-инфекционист, врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-хирург, врач-терапевт, врач-терапевт участковый, врач-педиатр, врач-педиатр участковый, врач-пульмонолог, врач-рентгенолог, врач клинической лабораторной диагностики, врач-онколог, врач-эндоскопист, врач ультразвуковой диагностики, врач функциональной диагностики, врач-фармаколог, врач-кардиолог, врач-эндокринолог, врач-эпидемиолог, врач-патологоанатом, врач-физиотерапевт, врач-невролог, врач акушер-гинеколог, врач-неонатолог, врач-травматолог-ортопед) - 100% среднемесячного дохода от трудовой деятельности;

среднему медицинскому персоналу (медицинские сестры, старшая медицинская сестра, рентгенолаборант, помощник врача-эпидемиолога, медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант), старшая операционная медицинская сестра, фельдшер-лаборант, лаборант, акушерки) - 50% среднемесячного дохода от трудовой деятельности;

младшему медицинскому персоналу (младшая медицинская сестра по уходу за больными, санитарка) - 15% среднемесячного дохода от трудовой деятельности;

специалистам с высшим немедицинским образованием (биолог) и прочему немедицинскому персоналу (буфетчик, уборщик служебных помещений, дезинфектор, лифтер, слесарь-электрик, рабочий по комплексному обслуживанию зданий, водитель автомобиля) - 15% среднемесячного дохода от трудовой деятельности;

4) Государственному автономному учреждению Республики Хакасия "Черногорский социально-оздоровительный центр имени А.И. Лебедя":

врачам (врачам-терапевтам) - 40% среднемесячного дохода от трудовой деятельности;

среднему медицинскому персоналу (старшая медицинская сестра, медицинская сестра) - 20% среднемесячного дохода от трудовой деятельности;

младшему медицинскому персоналу (младшая медицинская сестра, санитарка) - 10% среднемесячного дохода от трудовой деятельности;

прочему немедицинскому персоналу (горничная, рабочий по стирке, официант) - 10% среднемесячного дохода от трудовой деятельности;

5) определить нормативным актом учреждения:

перечень наименований подразделений, работа в которых дает право на установление выплат стимулирующего характера за фактически отработанное время;

перечень должностей медицинских работников подразделений, работа в которых дает право на установление выплат стимулирующего характера за фактически отработанное время;

размер выплаты стимулирующего характера в соответствии с занимаемой должностью;

срок, на который устанавливается выплата стимулирующего характера.

2. Министерству финансов Республики Хакасия (Войнова И.И.) в целях осуществления выплат, указанных в пункте 1 настоящего постановления, внести изменения в сводную бюджетную роспись республиканского бюджета Республики Хакасия без внесения изменения в Закон Республики Хакасия от 20.12.2019

№ 106-ЗРХ "О республиканском бюджете Республики Хакасия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" путем перераспределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов, доведенных в текущем году Министерству здравоохранения Республики Хакасия, Министерству труда и социальной защиты Республики Хакасия.

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01 марта 2020 года, и прекращается по решению Правительства Республики Хакасия с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации на территории Республики Хакасия.

Глава Республики Хакасия - Председатель Правительства Республики Хакасия В.Коновалов







