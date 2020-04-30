ЮНИСЕФ объявил сбор средств для закупки медоборудования для Беларуси

Для оперативной доставки медицинского оборудования и средств защиты для белорусских медиков и людей с COVID-19 силами ЮНИСЕФ, представитель этого детского фонда ООН в Беларуси доктор Рашед Мустафа Сарвар обратился с открытым письмом к местному бизнес-сообществу и жителям страны. В нем речь идет о необходимости сбора в стране $1,5 млн на экстренную кампанию по приобретению оборудования и средств защиты.

"Наша организация ничего не зарабатывает на этом. Мы гарантируем предоставление публичной отчетности за все потраченные средства", - заранее заверил Рашед Мустафа Сарвар.

Команда ЮНИСЕФ, гарантируется в обращении, которое имеется в распоряжении БЕЛТА, обладает "уникальной возможностью доставки в Беларусь крупнейшей партии медицинских материалов", которую она готова организовать в сотрудничестве с партнерским логистическим хабом в Дании. Весь груз будет передан правительству РБ для дальнейшей доставки в учреждения здравоохранения, образования и социальной защиты. "Часть оборудования будет приобретена нами у белорусских производителей", - уточняется в письме.

Как известно, благодаря особому статусу, которым пользуется в рамках системы ООН ЮНИСЕФ, эта организация освобождена от уплаты налогов и таможенных сборов при ввозе грузов в страну. Помимо этого, детский фонд уже 25 лет работает напрямую с белорусским правительством, что, по их словам, "позволит избежать задержек при доставке и легализации международной экстренной помощи".

В течение шести недель, констатируется в обращении, они смогут транспортировать "более 1,5 млн литров антисептика и средств личной гигиены, более одного млн тест-систем, приборы дистанционного измерения температуры, гигиенические наборы для нуждающихся, средства индивидуальной защиты, кислородные концентраторы и многое другое".

Кроме того, ЮНИСЕФ готов обсудить с белорусскими партнерами и централизованные закупки оборудования для организации дистанционного обучения в школах и специальных детских учреждениях, оказать экспертную поддержку в создании национальной системы дистанционного обучения.

Как известно, по последним данным, число заразившихся коронавирусом во всем мире уже превысило 3-миллионный рубеж. Что касается ситуации в Беларуси, то там, по данным Минздрава на минувшую среду, было зарегистрировано 13 181 случаев COVID-2019. За все время пандемии выздоровели 2 072 пациента, скончались - 84. У погибших имелись многочисленные хронические заболевания, которые усугубили течение коронавирусной инфекции, сообщают новостные порталы.