Как студенту пройти стажировку онлайн

По данным экспертов, четверть студенческих практик совсем не связаны с темами курсовых или дипломных работ. А там, где связь есть, задание на стажировку не всегда отражает то, что актуально для предприятия.

Как получить стажировку мечты с качественной, актуальной практикой? Может ли студент стажироваться в компании из другого города, еще не выходя из дома? Легко - нужно лишь подать заявку на участие во второй волне Всероссийского конкурса студенческих работ проекта "Профстажировки 2.0". Время есть - прием заявок продлен до 15 мая.

"Профстажировки 2.0" - совместный проект АНО "Россия - страна возможностей" и Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Сейчас на сайте проекта размещено 4,5 тысячи запросов-кейсов от 1280 различных компаний и предприятий со всей России. Участники выбирают себе задачу по душе, "решают" ее и готовый кейс возвращают "заказчику"-работодателю. О том, как проходят стажировки и что сегодня в тренде, "Российской газете" рассказал руководитель проекта Илья Сёмин.

Илья Николаевич, совсем недавно в проекте появились кейсы от ОНФ, направленные на борьбу с эпидемией. Студенты заинтересовались?

Илья Сёмин: Кейсы от Народного фронта посвящены развитию волонтерского движения, социальной помощи, поддержке бизнеса и сохранению рабочих мест в период коронавируса. Они были подготовлены в рамках акции #МЫВМЕСТЕ. Студенты включились моментально! Над разными задачами уже работают более 100 участников, а кейс по развитию волонтерского движения и вовсе вошел в тройку лидеров. Например, Ирина Никифорова из Томска описала модель организации волонтерства в период борьбы с пандемией на примере родного города и личного опыта. Она уже 3 года волонтер и координатор адресной помощи в томском отделении "Молодежки ОНФ".

Студент РАНХиГС Артур Керимов предложил идеи помощи предприятиям, которые занимаются доставкой товаров между предприятиями и от предприятия к потребителю.

Насколько возможны стажировки онлайн?

Илья Сёмин: Проект изначально во многом задумывался и реализуется в дистанционном формате. Компании и ведомства размещают на нашей платформе кейсы, а студенты решают их в режиме онлайн, независимо от своего географического положения. Сейчас некоторые из стажировок, которые были запланированы на весну, с учетом режима самоизоляции проходят в дистанционном формате. Отдельные партнеры-работодатели пошли по этому пути из-за того, что их стажёры живут в других городах. Так они могут проходить стажировку, не отвлекаясь от основного учебного процесса. Так, победительница первой волны из Чувашского государственного университета им. Ульянова проходила оплачиваемую удаленную стажировку в Страховом доме ВСК в феврале. Фонд содействия реформированию ЖКХ тоже организовал онлайн-стажировки для четырех победителей из различных регионов, а ДОМ.РФ перевел уже начавшуюся стажировку в дистанционный формат.

Что сегодня на пике популярности у молодежи?

Илья Сёмин: По итогам первой волны самым популярным направлением кейсов стали экономические, маркетинговые, экологические разработки. В первую пятерку также вошли темы новых технологий и материалов в промышленности, социального развития и поддержки граждан, разработки программ профессионального образования, цифровизации и цифровой экономики.

Участники второй волны откликнулись на наиболее актуальные задачи в экономике и на те вызовы, которые появились из-за пандемии. Сейчас самое востребованное направление - это образование. Тема волнует многих, ведь и школьники, и студенты оторваны от своих привычных парт и учатся на цифровых площадках. Мы также получили множество заявок на решение задач по цифровизации, деятельности в области информации и связи.

Что посоветуете сегодняшним студентам: как искать стажировку или подработку?

Илья Сёмин: Время самоизоляции - возможность получить новые знания, глубже изучить конкретную профессиональную тему. Сейчас важно воспользоваться появившимся дополнительным временем и подумать о личных профессиональных и карьерных целях, посмотреть, какие изменения происходят на рынке труда.

Наши победители получают практические навыки, и когда режим самоизоляции будет снят, у них уже будет и первая строчка в резюме, и дополнительный опыт работы в сети, и навыки, которые можно получить только в контакте с профессионалами. Это сделает их более конкурентоспособными на рынке труда и станет пропуском в профессию.

Испытано на себе

Павел Гаврилов, студент Пензенского госуниверситета архитектуры и строительства:

В "Профстажировках" заинтересовало прежде всего то, что активное участие в проекте принимают реальные предприятия: дают молодым людям возможность проявить инициативу и предложить собственное решение, которое может быть реализовано на практике. Я выбрал кейс по разработке оптимального варианта фундамента для строительства реального объекта.

Подготовил проект-презентацию, где подробно описал возможный вариант решения с учетом современных тенденций в области геотехники и фундаментостроения. Получил положительный отзыв и приглашение на стажировку - работал над проектом фундаментов складского комплекса. Бесценна помощь наставников, которые терпеливо и методично давали ответы на все мои вопросы. В итоге после стажировки руководство компании предположило мне постоянную работу - на должности инженера-проектировщика.

Полина Горшкова, студентка Чувашского государственного университета:

Стажировка дала мне ясное представление о том, чем занимаются страховщики и как нужно развивать свои навыки, если я действительно хочу работать в этой области. Неоценимый опыт дало общение с сотрудниками компании. После подведения итогов конкурса наша связь с проектом не прервалась. Победители получают приглашения на эксклюзивные вебинары, промо-коды на книги в онлайн-библиотеках. Создан телеграмм-канал, где мы получаем новости о проекте и полезные практические советы. Мы остаемся на связи и с нашими руководителями практик от компаний и продолжаем выполнять различные задания.