Как ухаживать за волосами дома

Правильный уход за волосами и кожей головы - важная составляющая здоровья и красоты. Но он требует регулярности и грамотного подбора средств гигиены, уходовой косметики, краски и т.п., ведь красивые и здоровые волосы - это не только часть имиджа, но и показатель состояния всего организма. На самоизоляции внешнее вредное воздействие на волосы сведено к минимуму. Но как использовать это обстоятельство с пользой для шевелюры? Об этом "РГ" рассказала парикмахер-стилист международного класса Елена Шерякова.

- Прежде всего, нужно правильно определить свой тип волос. Их четыре:

Нормальный тип - для него характерны здоровый блеск, возможны лишь небольшие повреждения кончиков, после мытья волосы сохраняют свежесть 2-3 дня.

Сухой тип - тусклые, медленно растущие волосы. Достаточно мыть раз в неделю, волосы не становятся жирными у корней. Жирный тип - для поддержания их свежего вида, волосы необходимо мыть практически каждый день. И, наконец, смешанный, самый распространенный тип волос, который нуждается в регулярном правильном уходе.

Первый шаг - подбор шампуня по типу волос. Важно обязательно читать его состав на флаконе, причем подобрать индивидуально средство можно даже в ближайшем супермаркете, не обязательно прибегая к профессиональным или люксовым маркам.

Для нормальных волос подойдет шампунь с pH от 5 до 7, таких очень много.

Для сухих, пористых, окрашенных волос подходит бессульфатный шампунь, питательный или увлажняющий, с маслами. Для жирных и смешанных волос подходят шампуни с содержанием растительных экстрактов: крапивы, ромашки, шалфея, березы, смородины, которые обладаютподсушивающим эффектом.

Многие моют волосы неправильно - всего один раз нанося шампунь. А мыть волосы нужно в 2 этапа: намылить, вспенить и смыть, затем нанести шампунь еще раз, мягкими движениями массировать кожу головы 3-5 минут, смыть и после этого нанести бальзам, маску или несмываемую сыворотку для волос. Для пористых волос - сухих и окрашенных - это обязательный этап.

Для жирных волос хорошо подходят маски с содержанием глины, витаминов А и С. К тому же надо обратить внимание на свой рацион - есть меньше жареного, острого, соленого, пить больше воды.

Маски для волос есть для всех типов волос, эта регулярная процедура помогает восстанавливать в них коллаген. Но при выборе готовой маски или при ее изготовлении маски в домашних условиях также необходимо учитывать тип волос, иначе эффект может быть обратным.

Для поддержания красоты волос нормального типа, достаточно делать маску 2-3 раза в месяц. Для оздоровления луковиц сухих и жирных волос, восстановления блеска необходимо более интенсивное воздействии - раз в 5 дней. Важно подобрать правильный рецепт и делать процедуру именно с этой маской, не меняя ее состав на протяжении хотя бы месяца.

Рецептов домашних масок много: кефирные, яичные, овсяные. У каждой есть свой секрет нанесения, некоторые нужно наносить на чистые волосы, другие - на немытые, одни наносятся на мокрые, другие - на сухие и т.д.

Вот пара простых, но эффективных рецептов.

Кефирная маска для сухих волос. Возьмите полстакана кефира, один желток, одну чайную ложку масла (можно использовать растительное и добавить пару капель любимого эфирного масла). Масло растереть с желтком и ввести смесь в кефир, хорошо пеермешать. Нанести состав на сухие волосы, закутать пленкой и полотенцем, держать около часа и смыть теплой водой с использованием шампуня.

Кефирная маска для жирных волос. Те же полстакана кефира, 2-3 чайные ложки косметической глины, одну чайную ложку лимонного сока смешать, подогреть до температуры тела и нанести на сужие волосы, закутать пленкой и полотенцем, держать полчаса и смыть теплой водой с использованием шампуня.

Еще один универсальный природный компонент для ухода за волосами - хна.

Сухие волосы она сделает более плотными, а жирным добавит блеска и пушистости. Хна - прекрасное средство от перхоти. Классическая хна дает красно-рыжий оттенок, поэтому ее не стоит применять блондинкам, а вот шатенкам она очень подойдет, оттенит цвет их волос. Обладательницы темных волос могут использовать смесь хны и басмы.

Для ополаскивания волос после мытья отлично подходят доступные в аптеке травы - крапива для темных волос и ромашка - для светлых. Фильтр-пакетики или траву россыпью надо заварить как обычный чай, настой вылить в кувшин с теплой водой и ополоснуть им волосы.

В аптеках продаются и водные растворы витаминных комплексов, которые можно добавлять в шампунь. Елена советует выбирать те, в которых много различных аминокислот и вода высокой степени очистки, но они при этом не содержат гормонов. Подобные комплексы стимулируют рост волос, пробуждая "спящие" волосяные луковицы, помогают регулировать жирность, восстанавливать водно-липидный баланс и бороться с алопецией.

Регулярное окрашивание волос также является одним из этапов ухода за ними. Современные краски подсушивают корни жирных волос, бальзамы после окрашивания питают сухие волосы.

Конечно, большинство женщин доверяют окраску волос профессионалам. Но и в условиях самоизоляции можно последить за их цветом. Все краски, которые продаются в супермаркетах, подходят для домашнего использования, необходимо только внимательно прочитать инструкцию и тщательно смешать ингредиенты в указанной пропорции.

Если волосы были прежде окрашены, то подкрашиваем только корни, выдерживая время, указанное во вкладыше. Не опасайтесь, "домашнее" окрашивание не вступит в реакцию с предыдущим салонным, если соблюдать все правила, и поможет оставаться ухоженной и дождаться очередной процедуры в салоне.

Для корней выбирайте цвет, подходящий к цвету кончиков волос - это создаст эффект естественности, и даже недочеты при окрашивании корней, особенно если это первый опыт домашнего окрашивания, не будут заметны.

Блондинкам стоит взять краску на тон меньше, т.е. темнее, чем цвет на кончиках волос, и нанести ее, немного отступая от корней, чтобы не пережечь их.

У светловолосых девушек, которые до карантина использовали модные техники окрашивания "шатуш", "балаяж" или "голливудское мелирование" этот период без окрашивания в салоне пройдет менее заметно. Но они могут столкнуться с проблемой желтизны осветленных волос. Обычно ее хорошо убирает "фиолетовый" шампунь, но если его нет или он закончился, то подойдут оттеночные тоники перламутрового, жемчужного, платинового, серебряного тонов.

На период восстановления волос лучше отказаться от агрессивного воздействия электрических средств для укладки - плоек и утюжков. В обычное время пользоваться ими часто также не стоит, но если все-таки пользоваться ими регулярно, то не следует забывать о средствах термозащиты.