Капсулы с исторической белорусской землей будут переданы в Россию

Из всех регионов Беларуси и ее столицы семь капсул с землей, омытой кровью солдат Великой Отечественной войны, будут переданы в Союзное государство, сообщил 30 апреля советник-посланник посольства России в РБ Петр Фролов, передает БЕЛТА.

"Сегодня во время праздничных мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы, на площадке перед храмом-памятником в честь Всех святых в Минске и состоится торжественная церемония передачи капсул, которые в последующем будут заложены в основание плит главного храма Вооруженных Сил России в подмосковной Кубинке", - уточнил дипломат, добавив, что будет передан и каталог захоронений, общая численность которых составляет 6807.

В Беларуси, констатировал Фролов, много делается для сохранения памяти о Великой Отечественной войне. "Я восхищен той подготовкой, которая проведена к 75-летию Великой Победы, - констатировал он. - Мы одинаково чтим и понимаем эту Победу. Проходят годы, многие политические силы в Европе, наверное, хотели бы что-то изменить, как-то по-другому прочитать. Но отказ от собственной истории, от тех достижений и подвигов, которые были совершены в то непростое время, - путь в бездну. Потому что история - это часть национальной идентичности народа, а прошлое - мост в будущее, и строить это будущее можно только на основании той истории".