Каждый пятый россиянин самоизолировался за городом

Более 70% россиян находятся на режиме самоизоляции в своих квартирах, еще 19,5% уехали за пределы городов и не планируют возвращаться обратно.

Такие данные следуют из результатов исследования компании Blue Sleep, которые предоставлены в распоряжение "Российской газеты". В собственном жилье проводят время 80% тех, кто находится на самоизоляции, еще 20% - арендуют.

Менять локацию в ближайшее время большинство россиян не намерены. Так, на вопрос: "планируете ли вы переезд в ближайшее время?" - 73,6% респондентов ответили отрицательно. При этом 11,9% планируют отправиться на дачу, еще 7,5% - вернуться в квартиру. О намерении сменить обстановку и уехать из дома на майские праздники заявили 5,5% опрошенных. Окончательно сменить место жительства и переехать в другой город готовы лишь 1,5%.

На вопрос: "Что вам надоело в карантине?" - 15,5% опрошенных сообщили, что их все устраивает и они чувствуют себя хорошо дома. Чаще все люди жаловались на отсутствие прогулок (15%). На малоподвижный образ жизни посетовали 6%. Еще 10% говорили о дефиците общения и свежего воздуха, 7% пожаловались на скуку и замкнутое пространство. Кроме того, респонденты говорили о нехватке путешествий, походов в рестораны, возможности видеться с родными, а также необходимость делать уроки с детьми.