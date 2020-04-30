Китай отменил Азиатский экономический форум из-за коронавируса

Оргкомитет Азиатского экономического форума (АЭФ) в городе Боао (провинция Хайнань) принял решение отменить мероприятие в этом году из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте форума.

"В целях поддержки и сотрудничества с международным сообществом в области принятия противоэпидемических мер, а также для обеспечения безопасности и здоровья участников форума правление приняло решение не проводить АЭФ в 2020 году", - цитирует ТАСС заявление. Мероприятие ранее было запланировано на март, однако организаторы проинформировали, что из-за сложной эпидемиологической ситуации проведение форума откладывается до соответствующего оповещения.

АЭФ проводится с 2001-го года, и правительство КНР уделяет ему большое внимание. Форум в Боао называют Восточным Давосом. В прошлом году здесь собрались более двух тысяч участников из 60 стран мира, в том числе из России.