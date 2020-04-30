Косачев: Надо запретить продажу защитных масок с символикой Победы

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает недопустимым производство защитных масок с символикой Победы, сообщает РИА Новости.

Ранее в интернет-магазинах появились маски с изображением Георгиевской ленты, монумента "Родина-мать зовет!" и лозунгом "Спасибо деду за Победу"​​​ по ценам от 600 рублей.

"Мне категорически не нравится, - заявил агентству Константин Косачев. - Надо запрещать их производство и осуждать их использование".

Но наказывать рублем производителей и продавцов подобных аксессуаров не следует, считает он. Осуждение должно выть "в форме отрицания общественным мнением, а не административных мер, включая штрафы".

По мнению Константина Косачева, "здесь многое зависит от тех лидеров общественного мнения, которые согласны с такой позицией". "Они должны сказать свое слово", - считает сенатор.