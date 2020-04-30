Лукашенко потребовал эффективнее использовать безвозмездную помощь

Беларусь, по словам Александра Лукашенко, открыта для иностранной помощи, направленной на социальные цели, к примеру, на ликвидацию последствий катастрофы на ЧАЭС, медицину, поддержку малообеспеченных граждан, детей и инвалидов.

Об этом глава государства заявил 30 апреля на совещании по вопросам поступления и использования помощи из-за рубежа, передает его пресс-служба. "Мы готовы предоставить различного рода налоговые льготы и преференции. Но средства должны доходить до конкретного получателя, а не растворяться по дороге", - предупредил президент.

К сожалению, констатировал он, пока треть поступлений прямой социальной направленности не имеет. В качестве примера он сообщил, что часть средств идет на укрепление материально-технической базы отдельных организаций, оплату их общехозяйственных расходов.

В этой связи Лукашенко напомнил, что уже поручал выработать предложения по совершенствованию порядка действий с безвозмездными финансовыми потоками. Работа над возможными корректировками велась под руководством управляющего делами, главы администрации президента и председателя Комитета государственного контроля. Да и при назначении директора департамента по гуманитарной деятельности были поставлены задачи в этом направлении, уточнил глава Беларуси.

"Результатом такой работы явился новый проект декрета. Отдельные его нормы существенно меняют действующие механизмы регистрации помощи. Поэтому внесенные предложения требуют всесторонней оценки и обсуждения", - подчеркнул президент, дав понять, что от участников совещания хотел бы узнать насколько оптимальным является предложенный механизм принятия решений о регистрации помощи, освобождении ее от налогообложения и согласовании целей использования.

В числе обозначенных президентом был и вопрос, насколько результативен контроль за поступлением и использованием помощи, не требуется ли ввести дополнительные меры для предупреждения ее нецелевого использования.