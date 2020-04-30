Мария Шарапова сыграет на онлайн-турнире WTA

Как сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA), в турнире также сыграют Серена и Винус Уильямс, Наоми Осака, Кей Нисикори, Мэдисон Кис, Тейлор Фритц и Кевин Андерсон. Они будут выступать в парах с другими знаменитостями - моделями Джиджи Хадид, Карли Клосс, Хейли Бибер, певцом Силом.

- Я горжусь нашими теннисными клиентами, которые так быстро объединились в желании помочь, - отметил Макс Айзенбад, известный как агент Шараповой. - Это характеризует людей, с которыми мы работаем, благодаря ним мы смогли запустить этот проект.

Турнир будет транслироваться в Facebook. Участники будут находиться дома и играть в спортивном симуляторе. За участие они получат по 25 тысяч долларов, которые направят в благотворительные фонды по собственному выбору. Пара победителей пожертвует один миллион долларов.