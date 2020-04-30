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30.04.2020 10:27
Рубрика: Спорт

Мария Шарапова сыграет на онлайн-турнире WTA

Текст: Анна Козина
Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова, которая недавно завершила карьеру, примет участие в благотворительном парном онлайн-турнире Stay at Home Slam, что в вольном переводе означает "Домашний шлем". Соревнования пройдут 3 мая.

Как сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA), в турнире также сыграют Серена и Винус Уильямс, Наоми Осака, Кей Нисикори, Мэдисон Кис, Тейлор Фритц и Кевин Андерсон. Они будут выступать в парах с другими знаменитостями - моделями Джиджи Хадид, Карли Клосс, Хейли Бибер, певцом Силом.

Фото: AP Photo/Darko Vojinovic
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- Я горжусь нашими теннисными клиентами, которые так быстро объединились в желании помочь, - отметил Макс Айзенбад, известный как агент Шараповой. - Это характеризует людей, с которыми мы работаем, благодаря ним мы смогли запустить этот проект.

Турнир будет транслироваться в Facebook. Участники будут находиться дома и играть в спортивном симуляторе. За участие они получат по 25 тысяч долларов, которые направят в благотворительные фонды по собственному выбору. Пара победителей пожертвует один миллион долларов.

Спорт Теннис Игроки Мария Шарапова

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