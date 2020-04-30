Вызов года:
вирус, общество, бизнес
Вызов года

Социальная ответственность бизнеса

Проект: Вызов года 2020
Рубрика: Экономика

30.04.2020 09:23
Текст: Светлана Ментюкова

Минфин поддержал выпуск производителями пива антисептиков

Министерство финансов РФ поддержало инициативу производителей пива по выпуску гелевых антисептиков в некоммерческих целях. Об этом журналистам сообщил замглавы министерства Алексей Сазонов. Ведомство уже подготовило соответствующий проект постановления.
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости

"Считаем, что в текущей ситуации инициативу о дополнительном производстве антисептиков для безвозмездной передачи можно только приветствовать. Мы подготовили проект Постановления Правительства РФ, которым производителям, оборудование которых оснащено автоматическими счетчиками измерения объема готовой продукции, предоставляется временное разрешение производить в некоммерческих целях определенный объем спиртосодержащих дезинфицирующих средств", - сообщил он.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
В России снизились продажи антисептиков

По словам Алексея Сазонова, для получения разрешения на этот вид деятельности им не придется получать разрешение.

В Минфине также пояснили, что производство антисептиков моет осуществляться из спиртосодежащих отходов производства безалкогольного пива, а также из этилового спирта, приобретенного производителями для собственных технических целей, с обязательной передачей информации об объеме производства дезинфицирующих средств. Также в ЕГПИС должны загружаться данные об объемах использованных спиртосодержащих отходов и этилового спирта.

Проект постановления об этом находится на межведомственном согласовании, уточнили в ведомстве.

Специальный проект rg.ru
Вызов года. Социальная ответственность бизнеса
© 1998 —2020  ФГБУ «Редакция «Российской газеты»