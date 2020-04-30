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30.04.2020 13:12
Рубрика: Общество

Минпросвещения продлило срок действия аттестации учителей

Текст: Ксения Колесникова
В связи с эпидемиологической ситуацией министр просвещения Сергей Кравцов подписал приказ о продлении до 31 декабря 2020 года срока действия аттестации педагогов, у которых он заканчивается в период с 1 апреля по 1 сентября 2020 года.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Приказ направлен в Минюст и в ближайшее время вступит в силу. Таким образом, у педагогов сохранится возможность получать уже имеющиеся у них выплаты за квалификационную категорию, сообщили "РГ" в Минпросвещения.

Фото: iStock
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Кроме того, министерство просвещения призвало регионы с повышенной ответственностью отнестись к подготовке выплат учителям за классное руководство. В ходе совещания с региональными органами управления образованием, прошедшим 30 апреля в режиме видеоконференции, Сергей Кравцов отметил, что поддержка учителей, учитывая происходящее в системе образования ввиду эпидемиологической обстановки в стране, должна быть приоритетом.

- В своем послании Федеральному Собранию и тексте поручений президент четко обозначил, что новые выплаты ни в коем случае не должны привести к отмене или к уменьшению уже имеющихся региональных выплат за классное руководство. Мы за этим будем очень тщательно следить не только в рамках ежеквартальных и ежемесячных отчетов, но и в режиме онлайн, - подчеркнул Сергей Кравцов. - Прошу максимально ответственно отнестись ко всем механизмам поддержки педагогического сообщества.

Общество Образование Правительство Минпросвещения

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