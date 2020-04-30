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30.04.2020 04:00
Рубрика: Экономика

Минсельхоз доработает механизм квотирования экспорта зерна

Текст: Татьяна Карабут
Минсельхоз не намерен отказываться от механизма квотирования экспорта зерновых. Российское зерно пользуется повышенным спросом на мировом рынке, и отсутствие ограничений может привести к нехватке зерна на внутреннем рынке.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Однако ведомство намерено доработать механизм квотирования. Для начала Минсельхоз планирует проанализировать эффект от применения квоты и ее влияние на уровень цен. "В дальнейшем совместно с ФТС министерство проведет работу по совершенствованию механизма для его применения во второй половине следующего сельхозгода", - сообщили "РГ" в Минсельхозе.

Фото: Сергей Аверин/ РИА Новости
Почему российское зерно оказалось дефицитным товаром на мировом рынке

Напомним, в этом сезоне Минсельхоз ввел ограничения на экспорт зерна за пределы ЕАЭС с 1 апреля по 30 июня в размере 7 млн т. Вкупе с проведением товарных интервенций (до 1,5 млн т) эта мера должна обеспечить необходимый объем зерна на внутреннем рынке и не допустить скачка цен на основные культуры, а также потребительских цен на конечную продукцию.

Но 26 апреля квота была досрочно исчерпана. При этом за неполных три дня с 24 по 26 апреля было оформлено таможенных деклараций на вывоз более 3 млн т. Этот факт вызвал недоумение у экспертов и участников рынка. По оценке "Опоры России", мощности российских портов на экспорт зерновых составляют всего не более 1,5 млн т в неделю. Оформить экспорт на 3 млн т за два дня, по мнению специалистов "ОПОРы России" стало возможным за счет применения неполного таможенного декларирования товара.

В Минсельхозе утверждают, что ограничения экспорта зерна и интервенции уже привели к стабилизации цен на зерно и муку в России еще на прошлой неделе. И ведомство ожидает дальнейшей корректировки цен. Этому будут способствовать, в том числе, и дополнительные меры - в частности, установление льготных тарифов на железнодорожную перевозку зерна интервенционного фонда.

Экономика АПК Правительство Минсельхоз

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