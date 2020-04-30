По состоянию на 28 апреля 2020 года в зимних теплицах собрано 389,3 тысячи тонн овощей - на 29,4% больше, чем в прошлом году. Об этом говорят данные Минсельхоза.

По 30% прибавили огурцы (274,6 тысячи тонн) и томаты (107,6 тысячи тонн). В текущем году Минсельхоз ожидает рекордный объем производства тепличных овощей - не менее 1,25 млн тонн, что на 9,6% больше урожая 2019 года, отмечают в ведомстве.

Рекордный рост производства объясняется активным строительством теплиц в предыдущие годы, считает директор Национального союза производителей плодов и овощей Михаил Глушков. По его словам, за последние пять лет было построено более 1,1 тыс. га теплиц. В настоящее время Россия на 90% обеспечена огурцами и на 60% томатами.

Сейчас спрос на тепличные овощи со стороны торговых сетей сократился из-за режима самоизоляции, признают участники рынка. Однако после нормализации эпидемиологической ситуации сельхозпроизводители ожидают восстановления спроса до прежних объемов потребления.