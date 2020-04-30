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30.04.2020 12:18
Рубрика: Общество

Минздрав РФ запустил виртуального помощника по коронавирусу

Текст: Светлана Ментюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Виртуальный помощник "Зожик", который может ответить на любые вопросы о коронавирусе и здоровом образе жизни заработал на официальном интернет-портале Министерства здравоохранения РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Алексанадр Корольков/РГ
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"Теперь на интернет-портале размещен робот, который занимается спортом, правильно питается, не имеет вредных привычек, знает о новой коронавирусной инфекции и готов делиться достоверной информацией", - сообщили в ведомстве.

Виртуальный помощник расскажет о новой коронавирусной инфекции, мерах профилактики, правилах нахождения на карантине и подскажет, как правильно использовать маски.

"Среди мифов о коронавирусе часто появляются предположения о пользе употребления алкогольной и никотинсодержащей продукции. Виртуальный помощник поможет развеять мифы, связанные с факторами риска, но и на собственном примере покажет, как правильно вести здоровый образ жизни" - приводятся в сообщении слова замминистра здравоохранения Олега Салагай.

Главным преимуществом нового виртуального ассистента в Минздраве называют его круглосуточную доступность из любой точки России и высокую скорость ответов на обращения граждан.

Проект разработан компанией "Наносемантика" - российский разработчик систем искусственного интеллекта.

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