Москва приглашает школьников со всей страны на онлайн-олимпиаду

Центр педагогического мастерства и Департамент образования и науки Москвы организовали пригласительный школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. Эту инициативу поддержал Образовательный центр "Сириус", расширив олимпиаду на все регионы страны. О том, как проходят состязания, рассказал научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

- Иван Валерьевич, обычно школьный этап ВСОШ проходит в сентябре-октябре. Заменяет ли его пригласительный этап?

Иван Ященко: Нет, не заменяет, а дополняет. Мы предлагаем ребятам заранее попробовать свои силы. Ведь обычно участие в школьном этапе идет параллельно с интенсивной учебой и потому сопряжено с определенной перегрузкой. А сейчас школьники, находясь на дистанционном обучении, смогут спокойно попробовать себя в разных предметах, в том числе и тех, которыми раньше не увлекались. Например, кто-то может считать себя гуманитарием, но посмотрев яркие, интересные задачи по математике, химии, биологии, заинтересуется и ими.

Инициативу Москвы поддержал Образовательный центр "Сириус", на базе которого будет проводиться пригласительный этап для школьников со всей страны. Состязания по математике, информатике, физике, химии, биологии и астрономии проходят с 20 апреля по 29 мая.

- Как проходит школьный этап Всероссийской олимпиады?

Иван Ященко: К большому сожалению, в большинстве регионов школьный этап проходит формально. И даже в столице до 2010 года больше половины учебных заведений его не проводили. Он проходил либо по отдельным предметам, либо учителя просто объявляли имена детей - "победителей", которые, по их мнению, хорошо успевают, и потому могут отправиться на следующий, муниципальный, этап. Такой подход лишал огромное количество ребят шанса попробовать себя.

В 2010 году Москва перестроила работу по развитию талантов столичных школьников и олимпиадного движения. От модели, при которой мы опирались на отдельные элитные школы, мы перешли к принципу "каждый ребенок талантлив". И стали массово и честно проводить школьный этап. Уже в прошлом году перевели его в электронную форму. Это, кстати, позволяет давать новые типы заданий, а еще существенно облегчает работу учителя: некоторые задания проверяет компьютер. Когда меня спрашивают коллеги, как повысить олимпиадные результаты региона, я отвечаю, что фундамент, на котором держатся победы Москвы на заключительном этапе Всероссийской олимпиады, это не тренировки сборной, а хороший яркий школьный этап.

Мы очень рады, что благодаря инициативе "Сириуса", поддержавшего идею Москвы, понимание важности школьного этапа теперь распространяется на всю Россию. Мы прекрасно осознаем, что во многих отдаленных регионах в школах просто нет учителей нужной квалификации, а где-то даже преподавателя по какому-то предмету (если речь об астрономии или экономике). А талантливые ребята есть везде. Не все муниципалитеты могут составить качественные задания. Зачастую методист просто подбирает задачи прошлых лет, причем не всегда соответствующие возрасту ребенка.

Сотрудничество Департамента образования и науки города Москвы, Центра педагогического мастерства с центром "Сириус" - а это и составление задач, и работа над технологической платформой - дает шанс детям со всей России проявить себя, сделать шаг, возможно, к блестящей карьере в одной из областей, связанных с современной цифровой экономикой, с направлениями, приоритетными для страны. Мы уже видим, какой интерес вызвала олимпиада по биологии. В ней приняли участие более 127 тысяч школьников.

- Можно ли как-то подготовиться к пригласительному этапу?

Иван Ященко: На сайте Центра педагогического мастерства, на наших олимпиадных ресурсах можно найти и задания прошлых лет, и курсы для подготовки. А наша онлайн-школа, которую мы запустили вместе с Яндексом, позволит ребятам дистанционно получать качественные базовые знания, без которых очень тяжело проявлять свой талант.

- Заключительные ВСОШ в этом году отменяются. Финалисты - 11-классники признаны призерами. А как быть 10-классникам или 9-классникам?

Иван Ященко: В нынешних условиях министерство приняло совершенно правильное решение не подвергать риску здоровье школьников и их близких. При этом, оно позволяет не перечеркивать многолетний труд 11-классников, которые в следующем году уже не смогут принять участие в олимпиаде. Тем более, я уверен, что опасения в "обвале приема" абсолютно беспочвенны.

Причем, больше всего это поможет ребятам из регионов. Например, в сборной Москвы по математике только один одиннадцатиклассник до этого не имел права на поступление без экзаменов, похожая ситуация и в команде по информатике. А для ребят из регионов это важнее, ведь им сложнее участвовать в олимпиадах из перечня.

Мы ждем официального решения министерства. Очень надеемся, что дипломы дадут и тем, кто прошел в финал как призер прошлого года. Ведь нельзя награждать одних, и лишать моральной поддержки других, даже если им это не нужно для поступления. И, конечно, ждем решения по ребятам из 9-х и 10-х классов.