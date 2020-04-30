На повышение квалификации педагогов направят более 360 млн рублей

В 2020 году регионы получат более 360 миллионов рублей для повышения квалификации учителей в рамках национального проекта "Образование".

Как сообщили в министерстве просвещения, в этом году планируется создать 22 программы, в которых будут участвовать 2170 человек. Кроме того, на базе вузов будут открыты три научно-методических центра сопровождения педагогов, в девяти организациях повышения педагогического мастерства внедрят программы подготовки управленческих школьных команд.

Гранты позволят повысить уровень профессионального мастерства педагогов системы общего, дополнительного и профессионального образования. В частности, будут созданы современные стажировочные и симуляционные площадки (виртуальные лаборатории). Планируются тренинги, образовательные сессии, мастер-классы.

В регионах разработают системы поддержки педагогов в первые три года работы, в том числе в форме наставничества.

"Наши учителя - центре образовательной системы, и нынешняя ситуация - учеба в режиме самоизоляции - еще раз это подчеркивает. Поэтому ресурсы в рамках национального проекта направлены на помощь и поддержку учителей через программы повышения квалификаций, через инструменты методического сопровождения", - прокомментировал заместитель министра просвещения Виктор Басюк.