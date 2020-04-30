На территории Германии объявили вне закона группировку "Хезболла"

МВД Германии запретило деятельность шиитско-исламистской группировки "Хезболла".

В четверг федеральный министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер издал запрет на все действия "Хезболлы" в Германии. Рано утром полицейские в Берлине, Северном Рейне-Вестфалии и Бремене обыскали несколько мечетей и культурных объединений, которые, как считается, близки к "Хезболле". Также были произведены обыски в квартирах правления ассоциации, казначея и их налоговых консультантов.

Военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана, была частично запрещена в Германии. Ее "военное подразделение" признано террористической организацией в Европейском Союзе с 2013 года. "Хезболла" несет ответственность за многочисленные нападения на израильские, американские и еврейские объекты в странах ЕС. Однако политическое или гражданское подразделение организации, состоящее из культурных ассоциаций, фондов и мечетей, не запрещено во многих странах. До сих пор сюда также входила Федеративная Республика Германия, сообщает tagesschau.de.

Решение о запрете власти ФРГ объяснили тем, что "Хезболла" пропагандирует вооруженную борьбу, используя террористические средства. По данным Управления по защите Конституции Германии, у "Хезболлы" в стране есть около 1050 сторонников из организаций экстремистского спектра. Ее сторонники частично организованы в мечетях и культурных ассоциациях, а также через социальные сети. По данным министерства внутренних дел ФРГ, как минимум, четыре ассоциации настолько тесно связаны с "Хезболлой", что считаются ее "подорганизациями". Их помещения в четверг подверглись обыску. Были конфискованы носители данных и документы.

По словам представителей служб безопасности, запрет деятельности "Хезболлы" в ФРГ должен также облегчить применение запретов на антиизраильских маршах, ближайший из которых был запланирован на 16 мая во время так называемого "Дня Аль-Кудса" в Берлине.