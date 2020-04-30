На территории Германии объявили вне закона группировку "Хезболла"

Новости

На Среднем Урале количество случаев COVID-19 перевалило за 700 11:15
Отели и санатории Крыма сохранили половину броней на лето 11:15
На Кубани количество случаев COVID-19 превысило одну тысячу 11:06
Легкая промышленность может войти в список пострадавших отраслей 11:04
Министр культуры и туризма Калмыкии лишился поста за кумовство 11:04
Более 80% заболевших коронавирусом в Москве младше 65 лет 11:02
В Киргизии запретят проведение последних звонков в школах 11:00
На Мадагаскаре раскопали скелет "Безумного зверя" 10:56
Вахтовиков с Чаяндинского месторождения вывезут в ближайшие дни 10:55
На востоке Крыма обезвредили 18 авиабомб времен войны 10:55
Найдены тела всех пропавших при прорыве дамбы под Красноярском 10:51
В Краснодаре будут судить 12 подставных директоров 10:50
Корабли Береговой охраны США атаковали рыбацкое судно Венесуэлы 10:48
В Бишкеке в ночь на 1 мая уберут блокпосты 10:45
Прием заявок на поддержку инновационных проектов продлили до 15 мая 10:43
Гонконгские ученые разработали разрушающий коронавирус спрей 10:39
У турецких военных заметили антисуицидальные винтовки 10:33
Московские врачи вылечили от коронавируса 5135 человек 10:31
Еврокомиссию попросили разрешить выдавать ваучеры за отмененные рейсы 10:29
Суд над стрелком из Крайстчерча перенесли из-за коронавируса 10:22
Почта России доставит ветеранам поздравления от президента с 9 мая 10:19
ЮНИСЕФ объявил сбор средств для закупки медоборудования для Беларуси 10:19
Опубликовано видео нейтрализации боевиков в Екатеринбурге 10:16
Вертолет НАТО исчез с радаров у берегов Греции 10:14
Умер звезда Болливуда Риши Капур 10:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят ситуацию с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке
В "РГ" обсудят ситуацию с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке
В Москве рабочие пропуска автоматически продлены до 4 мая
В Москве рабочие пропуска автоматически продлены до 4 мая
На фасаде гостиницы "Космос" загорелась фраза "Спасибо врачам"
На фасаде гостиницы "Космос" загорелась фраза "Спасибо врачам"
30.04.2020 10:58
Рубрика: В мире

На территории Германии объявили вне закона группировку "Хезболла"

Текст: Максим Макарычев
МВД Германии запретило деятельность шиитско-исламистской группировки "Хезболла".

В четверг федеральный министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер издал запрет на все действия "Хезболлы" в Германии. Рано утром полицейские в Берлине, Северном Рейне-Вестфалии и Бремене обыскали несколько мечетей и культурных объединений, которые, как считается, близки к "Хезболле". Также были произведены обыски в квартирах правления ассоциации, казначея и их налоговых консультантов.

Фото: Gettyimages
В Германии могут разрешить футбольные матчи без зрителей

Военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана, была частично запрещена в Германии. Ее "военное подразделение" признано террористической организацией в Европейском Союзе с 2013 года. "Хезболла" несет ответственность за многочисленные нападения на израильские, американские и еврейские объекты в странах ЕС. Однако политическое или гражданское подразделение организации, состоящее из культурных ассоциаций, фондов и мечетей, не запрещено во многих странах. До сих пор сюда также входила Федеративная Республика Германия, сообщает tagesschau.de.

В Германии открыли "горячую линию" для пострадавших от насилия мужчин

Решение о запрете власти ФРГ объяснили тем, что "Хезболла" пропагандирует вооруженную борьбу, используя террористические средства. По данным Управления по защите Конституции Германии, у "Хезболлы" в стране есть около 1050 сторонников из организаций экстремистского спектра. Ее сторонники частично организованы в мечетях и культурных ассоциациях, а также через социальные сети. По данным министерства внутренних дел ФРГ, как минимум, четыре ассоциации настолько тесно связаны с "Хезболлой", что считаются ее "подорганизациями". Их помещения в четверг подверглись обыску. Были конфискованы носители данных и документы.

По словам представителей служб безопасности, запрет деятельности "Хезболлы" в ФРГ должен также облегчить применение запретов на антиизраильских маршах, ближайший из которых был запланирован на 16 мая во время так называемого "Дня Аль-Кудса" в Берлине.

В мире Европа Германия

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса
В Подмосковье до 11 мая продлен пропускной режим
Володин попросил проверить закупку "золотых" масок в Саратовской области
Эпидемиолог назвал срок пика распространения коронавируса в России
Скончался глава Ставрополя Андрей Джатдоев
Эксперты из США и Европы рассказали, как изменится жизнь после пандемии
Пандемия коронавируса затронула большинство домов престарелых в Европе