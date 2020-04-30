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30.04.2020 07:57
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Назван самый полезный напиток при похмелье

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Зарубежные медики посоветовали при похмельном синдроме употреблять имбирный чай - напиток помогает восстановить работу кишечника.

Фото: Flickr.com
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Состояние, вызванное переизбытком спиртного, часто сопровождается расстройством кишечника, что затрудняет прием пищи, необходимой для нормальной работы организма. Имбирь помогает восстановить пищеварение, отметили специалисты.

Страдающим от беспокойства и стрессов при похмелье медики посоветовали пить ромашковый чай. И не стоит забывать, что в таком состоянии организму необходимо много жидкости - в первую очередь, простой чистой воды.

Самой полезной пищей при похмельном синдроме названы фрукты, вредной - хлеб, бекон и сухие завтраки. Также улучшить состояние организма поможет еда с витаминами С и группы В. Они есть в нужном количестве в яйцах, фасоли, чернике.

Общество Здоровье Проблема алкоголизма

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