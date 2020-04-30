Назван самый полезный напиток при похмелье

Зарубежные медики посоветовали при похмельном синдроме употреблять имбирный чай - напиток помогает восстановить работу кишечника.

Состояние, вызванное переизбытком спиртного, часто сопровождается расстройством кишечника, что затрудняет прием пищи, необходимой для нормальной работы организма. Имбирь помогает восстановить пищеварение, отметили специалисты.

Страдающим от беспокойства и стрессов при похмелье медики посоветовали пить ромашковый чай. И не стоит забывать, что в таком состоянии организму необходимо много жидкости - в первую очередь, простой чистой воды.

Самой полезной пищей при похмельном синдроме названы фрукты, вредной - хлеб, бекон и сухие завтраки. Также улучшить состояние организма поможет еда с витаминами С и группы В. Они есть в нужном количестве в яйцах, фасоли, чернике.