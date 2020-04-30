Нефть растет на оптимизме по снятию карантина

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 07.15 мск 30 апреля составляет 25 долларов США за баррель, что на 11% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Накануне, сообщает "Интерфакс", контракты выросли на 10%.

Фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи подорожал на 16% - до 17,46 доллара за баррель. Накануне контракты выросли на 22%. По мнению аналитиков, рост спроса на нефть произошел по причине ожидания возможного снятия части карантинных мер в странах, где объявлена пандемия.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак на совещании по вопросам развития энергетики также отмечал сокращение падения спроса на нефтепродукты в Центральной Европе на 10-15 процентных пунктов, и напомнил, что с первого мая заработает соглашение ОПЕК+. Это, по мнению министра, будет способствовать уменьшению дисбаланса во второй половине мая.

При этом Александр Новак исключил возможность возникновения дефицита топлива на внутреннем рынке и резких скачков цен на бензин и дизель на АЗС.