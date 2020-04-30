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30.04.2020 02:57
Рубрика: Власть

Песков назвал антироссийские санкции "бандитскими рестрикциями"

Текст: Кира Латухина
России удалось адаптироваться к враждебной окружающей среде, проявлениям недобросовестной конкуренции и незаконным рестрикциям, так что и с кризисом, вызванным коронавирусом, наша страна обязательно справится. Об этом заявил в интервью RTVI пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

"Безусловно, на это потребуется какое-то время. Есть много расчетов", - ответил Песков на вопрос, когда российская экономика достигнет докризисных параметров. Всей стране нужно будет собраться, чтобы перешагнуть через кризисные проявления. "Но с другой стороны, кризис всегда закаляет", - заметил он.

Фото: Николай Галкин/ТАСС
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Шесть лет российская экономика живет в условиях жестких экономических рестрикций. "Я их не называю санкциями, потому что санкции - это что-то законное, то, что реализуется на основе решения СБ ООН. А это - бандитские рестрикции", - пояснил представитель Кремля.

Экономике удалось адаптироваться и повернуть это себе на пользу. "Еще до самодостаточности далеко, но мы проделали большой путь", - считает Песков. Полная самодостаточность сейчас трудно осуществима. "Но проявления необъяснимой враждебности, неэкономических методов по отношению к нашей стране, неконкурентных подходов, недобросовестной конкуренции, говорят о том, что лучше быть максимально самодостаточными", - продолжил он.

"Нам удалось адаптироваться к враждебной окружающей среде и в это залог того, что в плане антикризисного продвижения у нас все получится неплохо", - заключил Песков.

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