Песков назвал антироссийские санкции "бандитскими рестрикциями"

"Безусловно, на это потребуется какое-то время. Есть много расчетов", - ответил Песков на вопрос, когда российская экономика достигнет докризисных параметров. Всей стране нужно будет собраться, чтобы перешагнуть через кризисные проявления. "Но с другой стороны, кризис всегда закаляет", - заметил он.

Шесть лет российская экономика живет в условиях жестких экономических рестрикций. "Я их не называю санкциями, потому что санкции - это что-то законное, то, что реализуется на основе решения СБ ООН. А это - бандитские рестрикции", - пояснил представитель Кремля.

Экономике удалось адаптироваться и повернуть это себе на пользу. "Еще до самодостаточности далеко, но мы проделали большой путь", - считает Песков. Полная самодостаточность сейчас трудно осуществима. "Но проявления необъяснимой враждебности, неэкономических методов по отношению к нашей стране, неконкурентных подходов, недобросовестной конкуренции, говорят о том, что лучше быть максимально самодостаточными", - продолжил он.

"Нам удалось адаптироваться к враждебной окружающей среде и в это залог того, что в плане антикризисного продвижения у нас все получится неплохо", - заключил Песков.