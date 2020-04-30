Песков призвал к беспощадной борьбе с фейками

С фейками нужно бороться жестко, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Правоприменительная практика должна быть безупречная, беспощадная и жесткая", - заявил Песков в интервью RTVI. "Сделать это системно очень тяжело", - добавил он.

"В рамках правоприменительной практики просто нужно рассматривать и реагировать на каждый отдельно взятый случай, таким образом добиваться стандартов по умолчанию - с тем, чтобы борьба с фейками не превращалась в борьбу с правдой", - сказал пресс-секретарь главы государства.

Песков рассказал, как Владимир Путин лично боролся с фейками. После пожара в торговом комплексе "Зимняя вишня" в Кемерове в марте 2018 года он приехал и увидел людей, кем-то спровоцированных, которые кричали: в моргах полно трупов, нас обманули. Тогда Путин сел в машину, поехал в морг и сказал: "Ведите меня, где горы трупов", вспомнил Песков.

"Более того, он позвал с собой этих людей. Это борьба с фейками и это фейк, за который надо наказывать, а люди, которые распространяют эту информацию - не кто иные, как преступники", - заявил представитель Кремля.

Или, например, появившаяся недавно информация о том, что якобы не заплатили денег медсестре из Коммунарки. "Потом выясняется, что это не медсестра Коммунарки, а это младший медицинский персонал на аутсорсинге, и ей не заплатила деньги коммерческая фирма", - рассказал Песков, призвав всегда уточнять такие данные.