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30.04.2020 05:52
Рубрика: Власть

Песков рассказал об отношениях России с Западом на фоне пандемии

Фото: Alexey NIKOLSKY/SPUTNIK/AFP Фото: Alexey NIKOLSKY/SPUTNIK/AFP
Фото: Alexey NIKOLSKY/SPUTNIK/AFP

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не считает возможным говорить о переломе в отношениях России и Запада на фоне ситуации с пандемией коронавируса. По его словам, все спешат говорить о каком-то потеплении, однако это вряд ли произойдет. Речь идет лишь о взаимодействии в кризисных условиях, которое всегда было и будет.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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В интервью RTVI Песков отметил, что отношения Москвы и Запада по факту не изменились. Президент России общается с коллегами из других стран. И это общение было всегда в тех областях, которые представляют взаимный интерес. Так, в последнее время Владимир Путин часто общался с президентом США Дональдом Трампом, так как ситуация на нефтяном рынке требовала координации усилий и взаимных действий.

Диалог президента России и с французским коллегой Эммануэлем Макроном состоялся еще до пандемии. По словам Пескова, Макрон имеет очень широкое международное видение, которое позволило ему еще до начала распространения коронавируса принять формулу, что множество существующих разногласий не повод для прекращения общения, потому что урегулировать эти разногласия можно только путем диалога. "Это именно то, что ближе всего Российской Федерации, ближе всего президенту Путину", - подчеркнул Песков.

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