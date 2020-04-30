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30.04.2020 02:41
Рубрика: Общество

Песков заявил о надежде на выход на плато по коронавирусу

Текст: Кира Латухина
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Есть надежда, что Россия выходит на плато по заболеваемости COVID-19, но очень многое зависит от соблюдения режима самоизоляции на майских праздниках, считают в Кремле.

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"Перед тем, как наметится устойчивая тенденция к сокращению темпов прироста инфицированных, мы должны выйти на долгожданное плато. Произошло ли это сейчас - можно робко на это надеяться. Лучше быть оптимистами", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью RTVI.

По его словам, во многом ситуация будет зависеть от того, насколько все дисциплинированно отсидят дома майские праздники, "насколько мы все выполним режим самоизоляции до 11 мая включительно". Проявление недисциплинированности и выход большого количества людей из самоизоляции может иметь последствия, которые приведут к тому, что будет это не плато, а кривая поползет вверх, предостерег представитель Кремля.

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