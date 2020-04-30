Почта России доставит ветеранам поздравления от президента с 9 мая

Почта России доставит ветеранам более 1 млн персональных поздравлений от президента РФ Владимира Путина с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, говорится в пресс-релизе компании.

Открытки будут доставлены адресатам с 6 по 9 мая 2020 года. Если в основной период доставки почтальон не застанет ветерана дома, письмо будет храниться в ближайшем отделении еще месяц, а сотрудник почты в течение этого времени будет регулярно предлагать ветерану доставку. Если окажется, что получатель переехал, Почта России выяснит его новый адрес и перенаправит письмо.

Кроме того, Почта России примет дополнительные меры, чтобы обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность получателей. Письма перевозят в специальных герметичных емкостях, на каждом этапе ведется контроль за состоянием здоровья сотрудников, работники обеспечены средствами индивидуальной защиты. Почтальоны будут вручать поздравления на дому без физического контакта, соблюдая дистанцию с получателем более 1,5 метров.