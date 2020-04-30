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30.04.2020 12:28
Рубрика: Общество

Врачи обнаружили неожиданную пользу грудного вскармливания

Текст: Яков Васильев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ученые южнокорейского института передовых технологий обнаружили неожиданную пользу грудного вскармливания для здоровья матерей. Исследование опубликовал научный журнал Science Translational Medicine.

Его участниками стали 174 женщины. 85 из них кормили ребенка грудью два месяца после родов и затем ежегодно в течение еще трех лет.

Фото: pixabay.com
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Во время беременности организм женщины испытывает серьезную нагрузку, вес растет, как и сопротивляемость к инсулину, что грозит возникновением диабета.

Однако результаты исследования показали, что у 85 кормящих матерей за счет выработки так называемого гормона счастья серотонина улучшилась масса и функциональность бета-клеток поджелудочной железы и гомеостаз глюкозы, что снижает риск развития диабета после родов. Причем этот положительный эффект сохранялся еще около трех с половиной лет после родов.

Дело в том, что гормон пролактин у кормящих матерей способствует не только выработке молока, но и стимулирует вырабатывающие инсулин бета-клетки, которые регулируют в крови уровень глюкозы.

Общество Здоровье Общество Наука

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