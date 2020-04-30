Прибыль Сбербанка из-за вируса упала почти вдвое

Прибыль Сбербанка за I квартал 2020 года по МСФО составила 120,5 млрд руб., сократившись в годовом сопоставлении на 46,8%. Это на 20% ниже прогнозов.

При этом розничный кредитный портфель вырос на 3,9%, корпоративный - сразу на 8%, чистые процентные доходы - на 10,2% (до 371,9 млрд руб.), чистые комиссионные доходы - на 22,8% (до 126,4 млрд руб.). Однако эти успехи обесценило резкое увеличение (до 167,1 млрд руб.) чистых расходов на создание резервов по долговым финансовым активам и в связи с переоценкой кредитов по справедливой стоимости. Как и другие банки, Сбербанк начал массовую реструктуризацию кредитов как физлиц, так и юрлиц после объявления нерабочих дней из-за пандемии.

"Динамика процентного и комиссионного дохода в первом квартале соответствовала нашим ожиданиям, - отметил зампред правления банка Александр Морозов. - Однако пандемия COVID-19 вмешалась в наши планы. Принимая во внимание высокую степень неопределенности, в которой оказался весь мир, мы приняли решение существенно увеличить уровень отчислений в резервы, что повлияло на финансовый результат Группы. Тем не менее, Сбербанк заработал прибыль в размере 120,5 млрд рублей, обеспечив рентабельность капитала выше 10%. Мы встречаем этот кризис хорошо подготовленными: как в части ликвидности, так и достаточности капитала, и, самое главное - опыта команды. Текущий кризис еще раз подтвердил правильность нашей стратегии по развитию цифровых продуктов и сервисов Экосистемы, востребованность которых растет с существенным опережением".