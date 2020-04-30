Ученые выявили возможную причину повторного заболевания коронавирусом

Кажущееся выздоровление после коронавируса вовсе не гарантирует полного избавления от возбудителей болезни. К такому выводу пришли китайские исследователи из города Чунцин.

Как сообщает South China Morning Post, их исследование показало, что пациенты, выписанные из больницы, могут по-прежнему являться носителями коронавируса, который находится глубоко в легких и не поддается обнаружению с помощью обычных методов тестирования.

"Наша работа представила первое доказательство наличия остаточного вируса в легких у пациента после трех отрицательных результатов тестирования подряд", - отмечают исследователи во главе с доктором Бянь Сиу из Армейского медицинского университета в Чунцине.

В частности, сообщается о посмертном обследовании 78-летней женщины, которая скончалась после того, как прошла успешное на первый взгляд лечение от коронавируса. После лечебного курса тесты на основе мазков из носовой и ротовой полости трижды подтвердили отрицательный результат. Состояние пациентки значительно улучшилось, что показала и компьютерная томография. Однако на следующий день женщина умерла от остановки сердца.

Последующее исследование показало отсутствие следов коронавируса в печени, сердце, кишечнике, коже и костном мозге. Однако штаммы вируса обнаружились в тканях глубоко в легких пациентки.

Отмечается, что скрытые штаммы не вызывали никаких явных симптомов. Ткань легкого имела повреждения, обычно вызываемые вирусной инфекцией, но отсутствие вируса в других органах затрудняло его обнаружение.

Для более точного тестирования исследователи предлагают перед выпиской брать пробы из легких пациента. Но некоторые эксперты скептически относятся к такой процедуре, считая ее более сложной, трудоемкой и дорогостоящей, чем взятие мазка из носа или рта. К тому же пациент при ее проведении будет испытывать сильные страдания, а гарантии 100-процентной точности эта процедура все равно не даст.