Программу развития атомных технологий уравняли с национальным проектом

Российская академия наук, НИЦ "Курчатовский институт" и федеральные органы исполнительной власти получили из "Росатома" на согласование проект комплексной программы "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 года"​​​.

По словам главы атомной госкорпорации Алексея Лихачева, это сделано в соответствии с указом президента России Владимира Путина N270 от 16 апреля. В нем дано поручение правительству разработать и утвердить такую программу в трехмесячный срок.

Речь, напомню, идет о перспективных и прорывных направлениях в этой области исследований и разработок. На одной из первых позиций - создание технологий двухкомпонентной атомной энергетики с замкнутым ядерно-топливным циклом. Здесь же - разработка технологий управляемого термоядерного синтеза и инновационных плазменных технологий. Параллельно с этим - разработка новых материалов и технологий для перспективных энергосистем, а также проектирование и строительство референтных энергоблоков АЭС, в том числе АЭС малой мощности.

"В программе прописаны все ключевые направления развития ядерных технологий: двухкомпонентная атомная энергетика, атомные блоки средней и малой мощности, водородная энергетика и фундаментальные научные исследования по термоядерному синтезу, - подчеркнул глава "Росатома" Алексей Лихачев в прямом видеообращении к работникам российской атомной отрасли. - Ее управление и реализация будет идти по правилам, действующим в отношении национальных проектов. Так что, по сути, наша программа - это еще один, четырнадцатый национальный проект".

Ветераны и нынешнее руководство атомной отрасли усмотрели в такой поддержке со стороны главы государства важную историческую параллель.

"Начало советскому Атомному проекту было положено постановлением Государственного комитета обороны "Об организации работ по урану" в сентябре 1942 года, в самый разгар Сталинградской битвы. Даже в те тяжелейшие дни, - провел аналогию Алексей Лихачев, - государство все равно смотрело в будущее. Так и теперь: несмотря на все трудности, вызванные эпидемией, президент уделяет особое внимание атомной отрасли, подчеркивает ее приоритет в развитии национальной экономики. Это знак высокого доверия. Уверен, мы его оправдаем".

Разработчики программы убеждены: как и все национальные проекты, их сводные предложения не просто ориентируют на достижение целей 2024 года, но идут дальше - закладывает основы для развития атомной науки и технологий в горизонте ближайших десятилетий.

Валентин Гибалов, эксперт по ядерным технологиям, в связи с этим отмечает, что программы научных исследований в области атома активно ведутся во Франции, а также в США и Япония. Но в России, по его словам, уже сейчас есть наработки, которые позволяют поднять удельные характеристики ядерных реакторов и энергетических установок, а порой привести и к радикальным новшествам. Одна из них - концепция "реактора-свечи", вырабатывающего энергию десятки лет без перегрузки ядерного топлива. Но чтобы ее реализовать, заключает эксперт, нужно получить материалы, которые "способны держать повреждающие дозы в 7-10 раз выше, чем сегодняшние рекордные стали". На решение таких задач нацелен один из конкретных проектов в рамках предложенной программы.

Свою поддержку ей уже выразили в Союзе машиностроителей России, сообщил заместитель председателя союза Владимир Гутенев. Как один из руководителей профильного комитета Государственной думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, он отметил другое важное обстоятельство. Реализация такой программы, по мнению Гутенева, позволит сохранить России лидерские позиции в развитии атомной энергетики.

"Конкуренты на этом рынке, хоть и отстают, но очень хотят (во всяком случае на словах) это отставание сократить", - предупредил парламентарий и напомнил про недавнее заявление Минэнерго США о планах разрушить лидерство России и Китая в сфере ядерных технологий и вытеснить их с перспективных рынков в Восточной Европе и Африке.

"Предлагаемая "Росатомом" программа имеет четкие сроки и конкретные результаты, - считает член комитета Государственной думы РФ по энергетике Геннадий Скляр. - О серьезности намерений развивать указанные в программе направления свидетельствует и тот факт, что финансировать ее реализацию "Росатом" будет наравне с государством".