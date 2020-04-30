Промсвязьбанк поддержит важные для экономики предприятия

Новости

На Среднем Урале количество случаев COVID-19 перевалило за 700 11:15
Отели и санатории Крыма сохранили половину броней на лето 11:15
На Кубани количество случаев COVID-19 превысило одну тысячу 11:06
Легкая промышленность может войти в список пострадавших отраслей 11:04
Министр культуры и туризма Калмыкии лишился поста за кумовство 11:04
Более 80% заболевших коронавирусом в Москве младше 65 лет 11:02
В Киргизии запретят проведение последних звонков в школах 11:00
На Мадагаскаре раскопали скелет "Безумного зверя" 10:56
Вахтовиков с Чаяндинского месторождения вывезут в ближайшие дни 10:55
На востоке Крыма обезвредили 18 авиабомб времен войны 10:55
Найдены тела всех пропавших при прорыве дамбы под Красноярском 10:51
В Краснодаре будут судить 12 подставных директоров 10:50
Корабли Береговой охраны США атаковали рыбацкое судно Венесуэлы 10:48
В Бишкеке в ночь на 1 мая уберут блокпосты 10:45
Прием заявок на поддержку инновационных проектов продлили до 15 мая 10:43
Гонконгские ученые разработали разрушающий коронавирус спрей 10:39
У турецких военных заметили антисуицидальные винтовки 10:33
Московские врачи вылечили от коронавируса 5135 человек 10:31
Еврокомиссию попросили разрешить выдавать ваучеры за отмененные рейсы 10:29
Суд над стрелком из Крайстчерча перенесли из-за коронавируса 10:22
Почта России доставит ветеранам поздравления от президента с 9 мая 10:19
ЮНИСЕФ объявил сбор средств для закупки медоборудования для Беларуси 10:19
Опубликовано видео нейтрализации боевиков в Екатеринбурге 10:16
Вертолет НАТО исчез с радаров у берегов Греции 10:14
Умер звезда Болливуда Риши Капур 10:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят ситуацию с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке
В "РГ" обсудят ситуацию с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке
В Москве рабочие пропуска автоматически продлены до 4 мая
В Москве рабочие пропуска автоматически продлены до 4 мая
На фасаде гостиницы "Космос" загорелась фраза "Спасибо врачам"
На фасаде гостиницы "Космос" загорелась фраза "Спасибо врачам"
30.04.2020 09:43
Проект: Пресс-релизы

Промсвязьбанк поддержит важные для экономики предприятия

В первые дни действия новой программы льготного кредитования системообразующих предприятий Промсвязьбанк получил от клиентов около 40 заявок на общую сумму более 50 миллиардов рублей. Полученное на пополнение оборотных средств финансирование компании смогут направить на различные цели, в том числе - на выплаты заработной платы, транспортные и арендных расходы, оплату страховых взносов и коммунальных услуг. Кредиты будут выданы по ставке, не превышающей 5 процентов годовых, на срок до одного года.

Меры государственной поддержки предприятий, исключительно важных для национальной экономики, необходимы и своевременны. ПСБ будет принимать активное участие в реализации этой программы - уже первые дни показали, насколько она востребована среди клиентов. Сейчас банк работает более чем с 60 крупнейшими предприятиями из гражданских отраслей и оборонно-промышленного комплекса, входящими в список системообразующих. ПСБ продолжит наращивать объемы финансирования, так как поддержка стратегических проектов государства - одно из важнейших направлений его работы.

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"

Компании Пресс-релизы компаний

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса
В Подмосковье до 11 мая продлен пропускной режим
Володин попросил проверить закупку "золотых" масок в Саратовской области
Эпидемиолог назвал срок пика распространения коронавируса в России
Скончался глава Ставрополя Андрей Джатдоев