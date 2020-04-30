Промсвязьбанк поддержит важные для экономики предприятия

В первые дни действия новой программы льготного кредитования системообразующих предприятий Промсвязьбанк получил от клиентов около 40 заявок на общую сумму более 50 миллиардов рублей. Полученное на пополнение оборотных средств финансирование компании смогут направить на различные цели, в том числе - на выплаты заработной платы, транспортные и арендных расходы, оплату страховых взносов и коммунальных услуг. Кредиты будут выданы по ставке, не превышающей 5 процентов годовых, на срок до одного года.

Меры государственной поддержки предприятий, исключительно важных для национальной экономики, необходимы и своевременны. ПСБ будет принимать активное участие в реализации этой программы - уже первые дни показали, насколько она востребована среди клиентов. Сейчас банк работает более чем с 60 крупнейшими предприятиями из гражданских отраслей и оборонно-промышленного комплекса, входящими в список системообразующих. ПСБ продолжит наращивать объемы финансирования, так как поддержка стратегических проектов государства - одно из важнейших направлений его работы.

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"