Более 100 москвичей трудоустроились в медорганизации столицы через центр занятости "Моя работа"

Прежде всего в медицине столичные работодатели сейчас, в пору пандемии, остро нуждаются в кадрах. Среди самых востребованных профессий медицинская сестра и сиделка по уходу за пожилыми людьми, врач скорой и неотложной медицинской помощи, лаборант и врач-педиатр.

Многие находят работу и в инфекционном центре в Вороновском - новейшей больнице на 800 мест, оснащенной самым современным оборудованием. Она была построена всего за месяц в Новой Москве. Помогает москвичам найти работу центр занятости населения "Моя работа". В его банке представлено более 1300 вакансий в сфере медицины. С начала марта порядка 100 жителей столицы благодаря содействию центра занятости населения присоединились к команде врачей и вышли на работу в больницы и поликлиники Москвы.

Помощь центр занятости в соответствии с указом Мэра Москвы оказывает в дистанционном формате. Лишь последний месяц он трудоустроил по всем специальностям около 1700 москвичей. В банке вакансий центра и сейчас имеется около 40 тысяч вакансий.