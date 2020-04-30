Более 80% заболевших коронавирусом в Москве младше 65 лет

Более 80% заболевших коронавирусной инфекцией в Москве младше 65 лет. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Всего в столице подтверждено 3093 новых случая заражения. В общей сложности в городе зарегистрированы 53 739 случаев коронавируса.

Среди вновь заболевших 41,7% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,2% - от 46 до 65, 10,8% - от 66 до 79, еще 5,3% - старше 80 лет. 6% среди заболевших - дети.

Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица, уже находятся под медицинским наблюдением.