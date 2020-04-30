На фасаде гостиницы "Космос" загорелась фраза "Спасибо врачам"

В Москве на здании гостиницы "Космос" в ночь со среды на четверг появилась фраза "Спасибо врачам".

Сотрудники включили свет в окнах так, чтобы появились слова благодарности медикам, которые борются с пандемией коронавируса.

Ранее власти Москвы поблагодарили столичных врачей за работу.

"Уверена, что, видя ваш ежедневный подвиг, москвичи более ответственно и бережно будут относиться к своему здоровью и безопасности окружающих, и вскоре Москва вернется к привычному ритму жизни", - заявляла заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.