Новости

На Урале для борьбы с COVID-19 стали выключать уличное освещение 14:17
Volkswagen выпустил на тесты "заряженный" кроссовер ID.4 14:11
Власти Испании потратят 140 тысяч евро на дезинфекцию служебных автомобилей 14:09
Названы 30 лучших хорроров за всю историю кино 14:06
В Калининградской области скончались два пациента с коронавирусом 14:01
В Челябинске задержаны подозреваемые в миллионных аферах с ОСАГО 14:00
В Таджикистане первые 15 человек заразились COVID-19 14:00
В Иране жертвами коронавируса стали более 6 тысяч человек 13:58
В Крыму повреждение привело к перебоям мобильной связи 13:56
В Иркутской области загорелись восемь домов 13:53
В Сети появился тизера сериала "Топи" по сценарию Дмитрия Глуховского 13:50
Капсулы с исторической белорусской землей будут переданы в Россию 13:49
Почта России повысит зарплату сотрудникам в 14 регионах России 13:47
Открытие главного храма Вооруженных сил отложили из-за коронавируса 13:43
Второй сезон сериала "Мост" выходит на платформе START 13:40
В Татарстане создали робота Лилию для консультации о COVID-19 13:36
Глава Кубани продлил режим карантина в крае до 12 мая 13:36
ВЦИОМ: Большинство россиян знают о мерах поддержки из-за пандемии 13:32
Крупнейшая сеть кинотеатров мира объявила бойкот фильмам Universal 13:30
В Кремле напомнили дату возможного начала выхода из самоизоляции 13:30
Александра Васильева в "Модном приговоре" временно заменили Дибров и Пельш 13:27
В Петербурге скончались два пожилых пациента с коронавирусом 13:24
В Москве со стрельбой задержали нарушившего режим самоизоляции водителя 13:15
В Крыму выбрали санатории для обсервации всех приезжих 13:12
Липецкая область ввела справочный режим 13:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы вступают в силу в мае
Какие законы вступают в силу в мае
В Москве рабочие пропуска автоматически продлены до 4 мая
В Москве рабочие пропуска автоматически продлены до 4 мая
На фасаде гостиницы "Космос" загорелась фраза "Спасибо врачам"
На фасаде гостиницы "Космос" загорелась фраза "Спасибо врачам"
30.04.2020 13:43
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Открытие главного храма Вооруженных сил отложили из-за коронавируса

Текст: Елена Новоселова

В РПЦ решили не открывать главный храм Вооруженных сил в парке "Патриот" под Москвой, пока не преодолена коронавирусная опасность, сообщил ТАСС председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Клинский Стефан (Привалов).

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Герасимов: Храмы, посвященные победам русской армии, хранят память о героях

По словам епископа, дата открытия пока не определена. Она перенесена "на какое-то другое число", пока "не пройдет пандемия и не будут сняты карантинные меры".

До этого на официальном сайте РПЦ отмечалось, что сдача важнейшего объекта планируется на 6 мая.

Справка "РГ"

Патриарший собор в честь Воскресения Христова, который стали называть главным храмом Вооруженных сил, планировали открыть к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Его звонница имеет высоту 75 метров, галерея "Дорога памяти" - длину 1 418 м, что соответствует количеству дней войны. На витражных сводах собора изображены ордена за ратные подвиги. Есть еще одна особенность храма: образ Спаса Нерукотворного на центральном куполе превосходит по величине все изображения лика Христа, сделанные из мозаики.

Общество Религия Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область 75-летие Победы Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Кабмин расширит поддержку системообразующих предприятий
На решение проблемы обманутых дольщиков выделят 30 млрд рублей
Прокуратура проверит закупку "золотых" масок саратовскими чиновниками
В Подмосковье до 11 мая продлен пропускной режим
Эпидемиолог назвал срок пика распространения коронавируса в России
"Бессмертный полк" в этом году пройдет в онлайн-формате
Советы нутрициолога: Как сбалансировать домашнее питание