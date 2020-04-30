Открытие главного храма Вооруженных сил отложили из-за коронавируса

В РПЦ решили не открывать главный храм Вооруженных сил в парке "Патриот" под Москвой, пока не преодолена коронавирусная опасность, сообщил ТАСС председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Клинский Стефан (Привалов).

По словам епископа, дата открытия пока не определена. Она перенесена "на какое-то другое число", пока "не пройдет пандемия и не будут сняты карантинные меры".

До этого на официальном сайте РПЦ отмечалось, что сдача важнейшего объекта планируется на 6 мая.

Справка "РГ"

Патриарший собор в честь Воскресения Христова, который стали называть главным храмом Вооруженных сил, планировали открыть к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Его звонница имеет высоту 75 метров, галерея "Дорога памяти" - длину 1 418 м, что соответствует количеству дней войны. На витражных сводах собора изображены ордена за ратные подвиги. Есть еще одна особенность храма: образ Спаса Нерукотворного на центральном куполе превосходит по величине все изображения лика Христа, сделанные из мозаики.