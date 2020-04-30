Получить выписку из ЕГРН во Владимирской области теперь можно онлайн

Жители Владимирской области смогут получать сведения из Единого госреестра недвижимости (ЕГРН) посредством онлайн-сервиса Федеральной кадастровой палаты онлайн за несколько минут. Об этом сообщает пресс-служба Кадастровой палаты.

"Федеральная кадастровая палата в пилотном режиме подключила Владимирскую область к работе онлайн сервиса по выдаче сведений из ЕГРН. Сервис позволил сократить время выдачи сведений об объектах недвижимости региона с трех суток до нескольких минут", - отмечается в сообщении.

Там также говорится, что после подключения данной услуги для получения основных видов выписок из ЕРГН жителям области не нужно обращаться в МФЦ или отправлять запросы через существующие электронные сервисы, которые предоставляют сведения в течение нескольких дней. Заказать выписку теперь можно непосредственно через онлайн-сервис Кадастровой палаты.

"Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), откуда автоматически заполняются данные о заявителе, а характеристики об объекте недвижимости заполняются напрямую из ЕГРН. Таким образом, не понадобится даже электронная подпись - достаточно подтвержденной учетной записи на сайте госуслуг", - подчеркнули в Кадастровой палате.

По итогам работы сервиса, подсчитали специалисты, пользователям требуется в среднем восемь минут на выполнение всех необходимых действий: выбора объектов недвижимости, пополнения корзины, оформления заказа и проведения оплаты. При этом средняя скорость получения выписки - всего 21 секунда.

Как сообщалось ранее, в пилотном режиме онлайн-сервис по выдаче сведений из ЕГРН работает для объектов недвижимости уже 53 регионов России.