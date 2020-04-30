Прием заявок на поддержку инновационных проектов продлили до 15 мая

Участники Московского инновационного кластера смогут подать заявки на получение гранта на поддержку комплексных инновационных проектов вплоть до 15 мая - срок приема специально продлили, чтобы заявить о себе смогли как можно больше компаний. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Если кто-то не успел подать документы раньше, то сейчас самое время. Есть возможность сделать это онлайн", - цитирует ее официальный сайт столичной мэрии.

Гранты позволят бизнесу компенсировать часть уже сделанных затрат. Например, вернуть часть денег, вложенных в строительство и реконструкцию, покупку оборудования, внедрение программного обеспечения. Получится и компенсировать проценты по кредитам, которые были взяты под развитие инновационных проектов.

Заявку можно подать прямо на сайте инновационного кластера - там же можно узнать подробности про условия отбора претендентов и требования к проектам.