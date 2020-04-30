Прокуратура проверит информацию о сливе данных россиян, нуждающихся в займах

Генпрокуратура поручила прокуратуре Москвы проверить опубликованную 29 апреля в СМИ информацию о распространении в интернете баз данных желающих получить кредиты россиян.

Речь идет о выставленных на продажу на одном из сайтов базы данных 12 млн граждан, которые обращались за оформлением займов в микрофинансовых организациях.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры по устранению нарушений, в том числе блокировке информационных ресурсов и привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности.