Росгидромет прогнозирует экстремально высокую температуру летом

Минувшая теплая зима на европейской территории России, экстремально жаркая весна в Сибири уже успели спровоцировать раннее начало пожароопасного периода. Лето не станет исключением, как сообщили "РГ" в пресс-службе Росгидромета, предстоящий летний период обещает стать аномально жарким в ряде регионов страны, в том числе и в столичном регионе.

Так, минувшая зима в России, стала самой теплой в истории инструментальных наблюдений. Март стал экстремально теплым. Не бывало теплым в Сибири стал и апрель: порой воздух прогревался до летних +32 градусов.

Как отметили в Росгидромете, в мае-июле в ряде регионов России прогнозируется повышенная вероятность периодов с экстремально высокой температурой. Так, в умеренных широтах, в том числе в столичном регионе, днем воздух сможет прогреваться до +30 градусов, а на южных рубежах страны воздух прогреется выше +35. Причем периоды аномального тепла будут держаться 5 и более дней. К слову, в северных широтах жара может прийти со второй половины мая.

Согласно оценкам Росгидромета, на территории России потепление климата происходит примерно в 2,5 раза интенсивнее, чем в среднем по земному шару. Климатические модели показывают, что в течение всего нынешнего века Россия останется регионом мира, где потепление климата в среднем превышает среднее глобальное потепление.

Напомним, что, по данным Всемирной метеорологической организации, 2019-й стал вторым в истории теплым годом. Пятилетие с 2015 по 2019 годы и десятилетие с 2010 по 2019 годы стали самыми теплыми за всю историю наблюдений. Начиная с 1980-х годов каждое последующее десятилетие было более теплым, чем любое предыдущее с середины XIX века.