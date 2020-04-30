Шестая масштабная дезинфекция пройдет пятницу в Москве

Шестая масштабная дезинфекция всех общественных пространств и города пройдет в столице на Первомай. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Предстоящая дезинфекция будет шестой с конца марта.

"Главная цель масштабной дезинфекции - профилактика распространения коронавирусной инфекции, - отметил Петр Бирюков. - Каждый раз проводится сплошная обработка дезинфицирующими препаратами всех асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов".

Коммунальщикам предстоит обработать более 300 миллионов квадратных метров различных площадей. В проведении дезинфекции будет задействовано свыше 70 тысяч сотрудников коммунальных служб.

"В недоступных для техники местах обработку выполнят вручную комплексные бригады, в общей сложности будет задействовано более 4,5 тысяч единиц распылительной и поливомоечной техники", - подчеркнул Петр Бирюков. По-прежнему уделят внимание территориям лечебно-профилактических учреждений, входных групп станций метро, транспортно-пересадочных узлов и остановок общественного транспорта, подземных и надземных пешеходных переходов и других мест массового пребывания граждан.

Используются препараты рекомендованные Роспотребнадзором. Они не содержат хлор, а сделаны на основе спиртосодержащих веществ. Их использование безопасно для людей и животных через полчаса с момента обработки поверхности. Занимает городская дезинфекция около 6 часов, начинается в утренние часы.