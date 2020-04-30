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30.04.2020 09:46
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Столичные УК обязали принимать показания счетчиков, поверка которых истекла

Текст: Ирина Огилько

Управляющие и ресурсоснабжающие организации обязаны принимать показания счетчиков, поверка которых истекла после 6 апреля. Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В соответствии с Постановлением Правительства РФ жители могут не проводить поверку счетчиков до 1 января 2021 года, если срок действия предыдущей истек после 6 апреля 2020 года. Все управляющие и ресурсоснабжающие организации обязаны принимать показания таких счетчиков", - отметил Петр Бирюков.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Правительство разрешило не проводить поверку счетчиков до конца года

При этом, подчеркнул он, штрафы и пени с потребителей взыскиваться не будут, а расчет оплаты за коммунальные услуги будет производиться по действующим тарифам.

"Такое решение принято с целью сократить риски заражения коронавирусом при проведении поверки приборов. Но после снятия ограничений поверку необходимо будет провести", - отметил заммэра.

Напомним, что необходимо своевременно передавать показания счетчиков для корректного формирования платежных документов. Сделать это можно удаленно через официальный портал правительства Москвы, мобильное приложение "Госуслуги Москвы" или по телефону единой сервисной службы: +7 (495) 539-25-25. Также можно воспользоваться бесплатным СМС-сервисом, отправив код плательщика на номер 7377.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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