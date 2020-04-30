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30.04.2020 09:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве пациентам с COVID провели более 100 тысяч телемедицинских консультаций

Текст: Любовь Проценко

В столице пациентам с COVID-19 провели более 100 тысяч телемедицинских консультаций, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала, что в Москве пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция могут лечиться дома, если у них болезнь протекает в легкой форме. С 23 марта для таких пациентов проводятся онлайн-консультации врачей.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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"Врачи, используя видеосвязь, могут круглосуточно дистанционно оценить состояние больного, ответить на вопросы и дать рекомендации. Всего с момента запуска проекта медики провели уже более 100 тысяч таких консультаций. Регламент лечения пациентов на дому показывает свою эффективность - число случаев ухудшения состояния пациентов минимально. За все время было госпитализировано только 4% пациентов", - отметила Анастасия Ракова.

Технология такая. Пациент, проходящий лечение на дому, регистрируется на специализированной платформе Депздрава, где медики проводят консультации и следят за здоровьем больных. Если состояние здоровья ухудшается, врач осмотреть пациента очно или оказать экстренную медпомощи.

В ходе консультации врачи пользуются электронной медицинской картой пациента Единой медицинской информационно-аналитической системы. Это позволяет видеть историю болезни больного, при необходимости скорректировать терапию.

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