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30.04.2020 13:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве со стрельбой задержали нарушившего режим самоизоляции водителя

Текст: Алексадр Степанов
В Москве сотрудники ГИБДД применили оружие для задержания водителя машины, не подчинившегося требованиям полицейских, сообщили в столичном управлении МВД РФ.

В ведомстве рассказали, что сотрудники дорожно-патрульной службы попытались остановить для проверки документов автомобиль Hyundai Solaris, однако водитель машины не подчинился требованиям полицейских и попытался скрыться.

Сотрудники ГИБДД начали преследовать иномарку, водитель которой во время движения неоднократно нарушил ПДД, создавая угрозу жизни и здоровью других участников. Во время преследования водителя через громкоговоритель несколько раз предупреждали о применении табельного оружия, если он не остановится, однако мужчина, не реагировал на требования и продолжал движение. Инспектор ДПС даже произвел предупредительный выстрел вверх.

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"С целью недопущения дальнейшей угрозы жизни и здоровью других участников дорожного движения на шоссе Энтузиастов инспектор дорожно-патрульной службы произвел еще несколько выстрелов в сторону транспортного средства, в результате чего у автомобиля было повреждено колесо, и он остановился", - подчеркнули в столичном МВД.

В иномарке находились водитель и пассажир, которые приехали из ближнего зарубежья. Водитель задержан. Суд вынес ему меру пресечения в виде административного ареста сроком на 5 суток. Автомобиль эвакуирован.

На лихача и его пассажира составлены протоколы об административных правонарушениях.

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