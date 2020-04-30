В Рязани супруги организовали интернет-магазин по торговле наркотиками

В Рязани полицейские задержали супружескую пару, подозреваемую в организации интернет-магазина по торговле синтетическими наркотиками.

По информации регионального УМВД, сотрудники полицейского управления по контролю за оборотом наркотиков выявили в интернете активность, характерную для подпольного магазина по сбыту "зелья" через импровизированные закладки на местности.

- Оперативники УНК УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из отдела МВД России по Московскому району Рязани разработали специальную операцию и при силовой поддержке отряда спецназа УНК "Гром" на въезде в город задержали автомобиль, где находились 29-летний рязанец и его 26-летняя жена, - рассказали в полиции.

В салоне машины обнаружен контейнер с порошкообразным веществом. Как выяснилось, это была оптовая партия синтетического наркотика, предназначенная для дальнейшего розничного распространения в Рязанской области.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств организованной группой).

Сейчас следствие выясняет все звенья цепи незаконного распространения наркотиков.