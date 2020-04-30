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30.04.2020 17:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Рязани супруги организовали интернет-магазин по торговле наркотиками

Текст: Элина Труханова (Рязань)

В Рязани полицейские задержали супружескую пару, подозреваемую в организации интернет-магазина по торговле синтетическими наркотиками.

По информации регионального УМВД, сотрудники полицейского управления по контролю за оборотом наркотиков выявили в интернете активность, характерную для подпольного магазина по сбыту "зелья" через импровизированные закладки на местности.

Крупная партия синтетических наркотиков изъята в Подмосковье

- Оперативники УНК УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из отдела МВД России по Московскому району Рязани разработали специальную операцию и при силовой поддержке отряда спецназа УНК "Гром" на въезде в город задержали автомобиль, где находились 29-летний рязанец и его 26-летняя жена, - рассказали в полиции.

В салоне машины обнаружен контейнер с порошкообразным веществом. Как выяснилось, это была оптовая партия синтетического наркотика, предназначенная для дальнейшего розничного распространения в Рязанской области.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств организованной группой).

Сейчас следствие выясняет все звенья цепи незаконного распространения наркотиков.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Рязанская область Борьба с наркотиками

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