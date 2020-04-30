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Проект: В регионах

В Воронежской области привлекли бизнес к выработке антикризисных мер

Совет по устойчивому развитию экономики региона помогает в разработке мер поддержки МСП в условиях эпидемии и отслеживает эффективность их реализации. Он создан при Воронежской областной Думе и включает в состав авторитетных представителей бизнес-сообщества.
Фото: Воронежская областная Дума Фото: Воронежская областная Дума
Фото: Воронежская областная Дума

Как отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов, Совет успешно аккумулирует всю актуальную информацию, связанную с "антивирусной" поддержкой малого и среднего предпринимательства.

- На базе комитета по промышленности, инновациям и цифровому развитию создан сайт для обращений предпринимателей Воронежской области. Сегодня эта площадка уже агрегировала ряд актуальных для субъектов МСП предложений от муниципальных образований Воронежской области, предпринимателей, бизнес-ассоциаций и граждан, - рассказал Нетесов.

С 14 по 27 апреля на сайт поступило около сотни предложений, в основном от муниципальных районов и городских округов. Идеи касались широкого спектра проблем населения и предпринимателей в период эпидемии COVID-19 и возможных путей их решения. Со стороны предприятий речь шла преимущественно о предоставлении кредитных, налоговых и арендных льгот или субсидий, информационно-консультационной помощи, расширения перечня пострадавших отраслей и видов деятельности, которые можно осуществлять в период действия особого режима, сообщил председатель комитета областной думы по промышленности, инновациям и цифровому развитию Григорий Чуйко.

Фото: Воронежская областная Дума
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Представители бизнеса затрагивали вопросы получения отсрочек, реструктуризации кредитов и применения льготных ставок, применения отсрочек и льгот по налогам и по арендной плате. В ряде случаев предлагались прямые субсидии для тех компаний, которые оказались в наиболее тяжелой финансовой ситуации.

Общественные объединения предпринимателей также подняли вопрос о беспроцентных кредитах на выплату заработной платы и другие первоочередные нужды.

Обычных граждан волновали цены на социально значимые товары и услуги, оказание материальной помощи малоимущим, многодетным и пострадавшим в период пандемии гражданам, предоставление льгот по оплате ЖКХ, снабжение средствами борьбы с коронавирусом.

- Все полученные обращения оперативно обрабатывались и обобщались. Наиболее актуальные и значимые из них рассматривались на заседаниях Совета по устойчивому развитию экономики, - добавил Владимир Нетесов.

Кстати

Субъекты малого и среднего бизнеса могут получить консультацию по работе в период эпидемии на "горячей линии" АНО "Центр поддержки предпринимательства Воронежской области". Чаще всего туда звонят, чтобы уточнить, вправе ли конкретная организация организаций работать согласно действующим на данный момент нормативным правовым актам, и можно ли продолжать деятельность, если в перечень реализуемых товаров добавить товары первой необходимости. Также обращения касаются получения льготных кредитов и условий "кредитных каникул", возможности изменения условий аренды. Многих интересуют меры поддержки МСП Воронежской области в части отсрочки уплаты налогов и изменения налоговых ставок.

На базе центра регулярно проводятся вебинары по актуальным для предпринимателей темам. Так, 7 мая пройдет вебинар, направленный на разъяснение правил предоставления субсидий предприятиям малого и среднего бизнеса из перечня наиболее пострадавших отраслей экономики

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронежская областная дума

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