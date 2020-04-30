В Воронежской области снизили налоги для малого и среднего бизнеса

Изменения в региональном законодательстве позволят семи с лишним тысячам предпринимателей уменьшить свои расходы в период эпидемии коронавируса.

Пакет поправок приняли на заседании Воронежской облдумы 30 апреля. Меры господдержки предусмотрены для МСП в тех отраслях экономики, которые имеют наибольшие риски в условиях распространения COVID-19, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов.

Корректировки коснулись законов "О налоге на имущество организаций" и "Об установлении ставки налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для отдельных категорий налогоплательщиков".

- В Воронежской области заявлена 21 мера федеральной поддержки организаций и предпринимателей, имеющих наибольшие риски в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. В дополнение к ним был оперативно разработан региональный пакет мер, направленный на поддержку малого и среднего бизнеса. Сегодня часть этих инициатив была оформлена законодательно, - пояснил Владимир Нетесов.

Послабления коснулись, в частности, санаториев. Ранее от уплаты налога на имущество в Воронежской области было освобождено лишь пять из них - те, что входят в перечень санаторно-курортных учреждений Минздрава РФ. Новым положением закона "О налоге на имущество организаций" действие льготы будет распространено на санаторно-курортные учреждения региона, не включенные в соответствующий федеральный список. По оценке, получателей будет 11, а объем льгот составит около 10 миллионов рублей.

Кроме того, послабление предусмотрено для зарегистрированных в Воронежской области юрлиц, которые являются собственниками административно-деловых и торговых центров либо помещений в них. Им дали право уменьшить сумму налога на имущество организаций (зачисляемую в бюджет региона) на сумму платы, уменьшенной ими для своих арендаторов в соответствии с дополнительными соглашениями, заключенными после 1 марта 2020 года. Данная льгота коснется около 70 организаций и обойдется казне почти в 300 миллионов рублей.

Также облдума дополнила закон "Об установлении ставки налога, взимаемого в связи с применением УСН, для отдельных категорий налогоплательщиков", понизив планку для субъектов малого и среднего предпринимательства в наиболее пострадавших отраслях экономики.

-Речь идет об организациях и ИП в сферах культуры, туризма, физкультуры и спорта, общественного питания, гостиничной деятельности, бытовых услуг, дополнительного образования, - отметил спикер Владимир Нетесов.

Для тех, у кого объектом налогообложения по УСН являются доходы, ставка снижена с шести до одного процента. Если налог уплачивается с доходов, уменьшенных на величину расходов, исчислять его нужно будет по ставке пять процентов вместо 15-ти. Данная мера поддержки коснется около 6,6 тысячи предпринимателей и позволит им сэкономить более 220 миллионов рублей.

Действие всех этих мер распространяется на взаимоотношения, возникшие с 1 января 2020 года, и продлится до 31 декабря 2020 года включительно.

- Под действие всех перечисленных льготных ставок подпадает более семи тысяч субъектов МСП. Данные меры направлены на сохранение рабочих мест и поддержку малого и среднего бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции. На начальном этапе на меры господдержки регионального уровня из облбюджета будет направлено около полутора миллиардов рублей. Кроме того, у нас сформирован дополнительный финансовый резерв на меры, потребность в которых может возникнуть в среднесрочной перспективе. Региональный парламент в случае необходимости готов оперативно внести соответствующие изменения в законодательство, - заверил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов.