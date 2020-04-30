Видео: В поселке под Воронежем сгорел 21 дом

В рыбацком поселке Радчино под Воронежем в ночь на 30 апреля огонь уничтожил и повредил 21 постройку. Пожару был присвоен повышенный, третий номер на его ликвидацию направили 18 пожарных расчетов. Борьба с огнем продолжалась более трех часов, пострадавших, по предварительным данным, нет.

- Удалось спасти более 300 строений в кооперативе, - рассказали в ГУ МЧС по Воронежской области

Сообщение о пожаре поступило к спасателям в 2.24. На момент прибытия первого караула пылали пять дачных домиков и существовала угрозы распространения огня из-за очень плотной застройки и отсутствия пожарного водоснабжения. К 5.11 пожар был локализован на площади 700 квадратных метров, в 5.45 - ликвидирован.