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30.04.2020 09:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Видео: В поселке под Воронежем сгорел 21 дом

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

В рыбацком поселке Радчино под Воронежем в ночь на 30 апреля огонь уничтожил и повредил 21 постройку. Пожару был присвоен повышенный, третий номер на его ликвидацию направили 18 пожарных расчетов. Борьба с огнем продолжалась более трех часов, пострадавших, по предварительным данным, нет.

Фото: МЧС РФ
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Сообщение о пожаре поступило к спасателям в 2.24. На момент прибытия первого караула пылали пять дачных домиков и существовала угрозы распространения огня из-за очень плотной застройки и отсутствия пожарного водоснабжения. К 5.11 пожар был локализован на площади 700 квадратных метров, в 5.45 - ликвидирован.

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