Задержаны вымогатели, требовавшие деньги в счет несуществующего долга

В Москве преступники ворвались в квартиру, требуя у хозяйки деньги. Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что злоумышленники, находясь в квартире одного из домов на Мячковском бульваре Москвы, угрожали женщине физической расправой и вымогали 400 тысяч рублей якобы в счет погашения долга ее сожителя.

Сам сожитель куда-то пропал и не выходил на связь несколько дней. Мужчины потребовали сообщить им его местонахождение. Разумеется, перепуганная женщина сказала им адрес.

Вымогатели нашли своего "должника" в одном из частных домов в селе Никитское городского округа. Его избили и потребовали продать квартиру, принадлежащую его сожительнице, а часть вырученных средств передать им якобы в счет погашения долга. А затем они его ограбили - отобрали телефон, золотую цепочку, кольцо и браслет, на общую сумму более 100 тысяч рублей.

Полицейские задержали двоих подозреваемых в одном из домов в г. Электросталь.