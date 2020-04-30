По данным Авиалесоохраны, с начала 2020 года площадь лесных угодий, пройденных на Дальнем Востоке огнем, уже составила 358 тысяч гектаров. Для сравнения: всего по России - 377 тысяч. Конец весны, лето и осень традиционно обещают округу новые очаги возгораний. И паводки. Каждый год пожары и наводнения наносят регионам ДФО немалый урон. Очень важно уберечь от возможного воздействия этих природных катаклизмов опасные производственные объекты - например, химические и нефтеперерабатывающие заводы или транспортирующие углеводородное сырье трубопроводы. Иначе ущерб будет исчисляться многими миллиардами…

Врасплох не застанет

В 6,4 миллиарда рублей оценен урон, нанесенный Амурской области наводнением 2019 года. В результате ЧС здесь оказались подтопленными 20 муниципалитетов. Около двух миллиардов рублей потерял Хабаровский край, чуть больше - Еврейская автономная область и 1,5 миллиарда рублей - Приморский край. Через эти регионы проходит трасса второй очереди трубопровода "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО-2), по которой перекачивает нефть ООО "Транснефть - Дальний Восток". Но аварий и непредвиденных происшествий на объектах трубопровода допущено не было: опасный период нефтетранспортники прошли в штатном режиме.

Сейчас дальневосточная "дочка" "Транснефти" уже подготовила производственные объекты магистрали к весеннему половодью-2020. Этот большой объем работ на предприятии проводят ежегодно и планово. Главная задача - обеспечить безопасную эксплуатацию оборудования. Все просчитано до мелочей, и смена времен года никогда не происходит "вдруг". В марте специалисты проверили и подготовили к периоду паводков 2300 километров линейной части, 15 нефтеперекачивающих станций (НПС) ВСТО-2 и трубопровод-отвод от магистрали на Комсомольский нефтеперерабатывающий завод.

Традиционно при подготовке к сезону специалисты опираются на прогнозы Гидрометцентра и начинают с потенциально неблагополучных районов. Нефтетранспортники тестируют узлы и агрегаты, осуществляют пробные пуски систем.

- Мы провели ревизию 328 единиц запорной арматуры, 390 колодцев контрольно-измерительных приборов и автоматики, - рассказывает заместитель главного инженера предприятия по промышленной безопасности и производственному контролю Сергей Вигерин. - Обследовали и дополнительно укрепили более 40 километров участков, подверженных размыву паводковыми водами. Кроме того, на всех подводных переходах протестировали работоспособность интеллектуальной системы обнаружения утечек нефти, а также систем линейной телемеханики.

С началом паводка аварийно-спасательные формирования предприятия приведены в режим повышенной готовности. На всех подводных переходах через реки организованы блокпосты и пункты наблюдения, они укомплектованы необходимой техникой и инвентарем.

Вместе со спасателями

Еще одна опасность весенних дней связана с началом пожароопасного периода. На Дальнем Востоке в этом году он наступил рано, виной тому - малоснежная и аномально теплая зима. От того, как подготовились к сезону крупные производственные предприятия, зависит многое.

- ООО "Транснефть - Дальний Восток" сформировало группы по тушению палов и лесных пожаров на всех своих объектах. Мобильные формирования, в распоряжении которых имеются необходимые техника и оборудование, переведены в режим повышенной готовности, - подчеркивает начальник службы пожарной безопасности предприятия Олег Могильный.

В минувшем году подразделения общества 34 раза привлекались к тушению природных пожаров в пятикилометровой зоне нефтепровода. Кроме того, их задействовали в ликвидации огня в частном секторе у находящегося рядом с ВСТО-2 села Свечина в Хабаровском крае.

Ежедневно в границах трассы нефтепровода, проходящей через лесные участки, сотрудники ООО "Транснефть - Дальний Восток" совместно со специалистами МЧС России ведут мониторинг пожарной обстановки и безопасности магистрали на вертолетах. Если понадобится выявить очаги огня, предприятие задействует свои беспилотные летательные аппараты. Техническому оснащению в этой сфере здесь придают огромное значение. Например, на нефтеперекачивающей станции №27 в Октябрьском районе Приамурья в конце 2019 года ввели в эксплуатацию резервуарный парк. Наличие на таких головных НПС пожарной части - обязательное условие в организациях системы "Транснефть". Поэтому на 27-й появилось пожарное депо. В здании разместились стоянки для уникальных отечественных автомобилей, специально созданных для обеспечения безопасности НПС, помещения для обучения и отдыха личного состава, есть здесь и обеденная зона. На боевом дежурстве круглосуточно находятся 15 сотрудников подразделения МЧС.

"Транснефть - Дальний Восток" в постоянном режиме тестирует 2380 километров нефтепроводов

Взаимодействие со спасателями у специалистов "Транснефти - Дальний Восток" - прямое и постоянное. Кроме совместного мониторинга обстановки во время пожароопасных и паводковых периодов, нефтетранспортники оказывают поддержку силам МЧС при предупреждении и наступлении чрезвычайных ситуаций. В минувшем году сотрудники районного нефтепроводного управления (РНУ) "Белогорск" помогали ликвидировать последствия разрушительного паводка в Мазановском районе Амурской области. А в Приморском крае работников РНУ "Дальнереченск" привлекали на борьбу с наводнением и лесными пожарами.

Готовность номер один

2020-й объявлен в системе "Транснефть" Годом промышленной безопасности и производственного контроля. Конечно, такое наделение года темой условно - в компании и так всегда и все делают для того, чтобы не допустить нештатных ситуаций, при этом поддерживая полную готовность к ликвидации их последствий. Этот код безопасности включает в себя обширный комплекс различных решений.

"Организация эффективной работы производственного контроля и контрольных комиссий, проверка готовности аварийно-спасательных формирований" - за сухими словами кроется многое: постоянный мониторинг, ежемесячные учения и тренировки по ликвидации условных аварий, плановые и внезапные проверки готовности всех служб. В 2020 году "Транснефть - Дальний Восток" проведет 1235 учебно-тренировочных занятий - 587 на объектах РНУ "Белогорск" и 648 - в РНУ "Дальнереченск". С лихвой хватит на все 366 дней года.

- Учения - как крупные, так и не очень - проходят в условиях, максимально приближенных к реальным. Одним из самых масштабных за последнее время стало занятие по ликвидации условного аварийного разлива нефти в районе подводного перехода ВСТО-2 через реку Большая Пера в Приамурье. Разлив-то был условным, но действия - настоящими. В тренировке приняли участие 95 человек, была задействована 31 единица техники и оборудования, - перечисляет начальник службы промышленной безопасности и производственного контроля предприятия Александр Шкаликов. - Мы проверили готовность персонала к действиям в зимних условиях при наличии ледяного покрова на поверхности реки. По сценарию произошло не­штатное снижение давления в нефтепроводе. На место "утечки" прибыли бригады НПС №24, центральной ремонтной службы "Белогорск" и базы производственного обслуживания. Специалисты выставили боновые заграждения на льду Большой Перы и с помощью нефтесборщика собрали условную нефть с поверхности воды в резервуары временного хранения. Обычная работа.

Тест обязателен

Повлиять на природные условия нельзя. "Уговорить" природные пожары не гореть и реки не разливаться невозможно. Но содержать свои собственные (опасные!) объекты в идеальном состоянии - обязанность предприятия. "Транснефть - Дальний Восток" в постоянном режиме тестирует 2380 километров нефтепроводов предприятия. В этом году, к примеру, здесь планируют провести диагностику более 2052 километров трубопровода.

Работы уже начались. На предприятии используют внутритрубные инспекционные приборы, разработанные и произведенные АО "Транснефть - Диаскан". Такие аппараты дают возможность всесторонней оценки состояния трубы. Например, участок от 21-й нефтеперекачивающей станции до 27-й уже обследовали комплексом, который определяет пространственное положение участков нефтепровода и производит измерение их перемещения в процессе эксплуатации. А сейчас при помощи многоканального профилемера специалисты проверяют линию от НПС №27 до НПС №34. Умный прибор измеряет внутреннее проходное сечение и радиусы поворота участков трубы различного диаметра, диагностирует такие возможные дефекты, как вмятины, овальности, гофры.

- "Транснефть - Дальний Восток" регулярно проводит мониторинг состояния нефтетранспортной магистрали при помощи современного специализированного контрольного оборудования. Это дает возможность обеспечивать высокий уровень надежности и безопасности производства, - заключает Александр Шкаликов.