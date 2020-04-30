На Камчатке фермеры бросили умирать несколько десятков животных

В Елизовском районе Камчатского края возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными (статья 245 УК РФ).

Как сообщает региональное УМВД, на ферме обнаружили несколько десятков туш павших лошадей, собак и оленя. Местные жители рассказали, что больше месяца не видели на территории людей, и все это время животные были без присмотра.

Уже установлены личность владелицы хозяйства, а также тех, кто должен был ухаживать за питомцами.

Данное дело взял под контроль врио губернатора региона Владимир Солодов.

"Десятки загубленных животных в брошенном хозяйстве - мимо таких фактов нельзя проходить. Жестокость и безответственность не могут оставаться безнаказанными. Оставшиеся в живых звери размещены в приюты в Вилючинске и Елизово. Огромное спасибо неравнодушным волонтерам и сотрудникам!", - написал глава Камчатки в своем телеграм-канале.